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王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

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王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

記者張曼琳／舊金山即時報導
王嘉爾在舊金山巡演中的表演。（王嘉爾粉絲提供）
王嘉爾在舊金山巡演中的表演。（王嘉爾粉絲提供）

中國香港出生，南韓出道，目前在世界各地都有大量粉絲的男歌手王嘉爾（Jackson Wang）本月中結束全美最大音樂節科奇拉（Coachella Valley Music Arts Festival）和洛杉磯巡演後，馬不停蹄地來到舊金山進行最新一場演出。近百名熱情的女粉絲在場外等候超過8小時，只為見一面偶像。

王嘉爾的舊金山巡演在舊金山市政中心（Civil Center）的Bill Grahman Auditorium舉行。儘管正式演出時間為28日晚間8時，但有大批熱情女粉絲，提早在場外等候8小時，為了可以在前排目睹偶像身影。

華裔女粉絲關小姐向本報表示，她購買的是VIP門票，在正式演出開始前，可以先入場觀看藝人彩排。關小姐告訴記者，她當天中午12時就開始在場外排隊，提前數小時等待，只為了在前排觀看。她表示，在她抵達時，已經見到比自己來的更早的粉絲。

記者28日下午7時左右，經過場館時，發現等待入場的粉絲已經繞了Civic Cen...
記者28日下午7時左右，經過場館時，發現等待入場的粉絲已經繞了Civic Center廣場一圈。（記者張曼琳／攝影）

她說，排隊時她和其他粉絲聊天得知，有來自外州的美國粉絲，27日晚上就已在門口排隊，像無家可歸者一樣在場館過夜。關小姐表示，她聽到後感到非常驚訝，也覺得這樣追星「也太過誇張！」但她之後上網看到這樣「夜排」（中國網路用語，表示通宵排隊）的粉絲不只一個。

王嘉爾此次在舊金山演出，吸引無數粉絲，記者在28日下午7時左右，經過場館時，發現等待入場的粉絲已經繞了Civic Center廣場一圈。還有粉絲告訴記者，演唱會結束後，王嘉爾在附近的名為Yolo的夜店舉行慶功宴（After Party），粉絲也可提前買票參加。還有網友在深夜拍到王嘉爾在華埠餐廳「台山風味」和員工吃宵夜。

王嘉爾在演唱會安可階段，下台與粉絲互動。（王嘉爾粉絲提供）
王嘉爾在演唱會安可階段，下台與粉絲互動。（王嘉爾粉絲提供）

在演唱會中，王嘉爾多次表示對粉絲的感謝，並希望在不久的將來，再度回到舊金山演出。接下來，王嘉爾將前往美國東岸、加拿大和南美洲各地繼續巡演。

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