北加灣區議員查維斯 高喊女性領導力

國會眾議員埃舒在峰會上發表主題演講。(記者葛歆睿 / 攝影)

位於北加矽谷 的聖他克拉拉縣議員查維斯(Cindy Chavez)主持聖縣年度女性領導力與政策峰會,4月29日在西谷大學(West Vally College)舉行,吸引了上百位與會者。

今年主題是「一席之位:社區與合作(A Seat At the Table:Community and Collaboration)」,重點關注女性權利、同工同酬、女性競選公職、非傳統職業道路上的女性、賦予酷兒、跨性別和非二元性別等族群的權利。國會眾議員 埃舒(Anna Eshoo)和洛夫格倫(Zoe Lofgren)發表主題演講,聖縣議會議長(Susan Ellenberg)、聖荷西市副市長吳美花(Rosemary Kamei)、議員戴維斯(Dev Davis)等多名南灣女性民選官員出席。

埃舒在演講中提到,美國歷史上首位非裔女性國會眾議員奇瑟姆 (Shirley Chisholm)的名言「如果他們不給你席位,就帶一把折疊椅。」埃舒說「在這個峰會上,我們不只是帶椅子,我們要建造一個完整的、全新的、非常長的桌子,讓那些來自多元背景、擁有不同視角的女性創業家、社區領袖、民選官員、非營利專業人士共享。」