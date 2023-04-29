北加灣區議員查維斯 高喊女性領導力

國會眾議員埃舒在峰會上發表主題演講。（記者葛歆睿 / 攝影）

位於北加矽谷 的聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）主持聖縣年度女性領導力與政策峰會，4月29日在西谷大學（West Vally College）舉行，吸引了上百位與會者。

今年主題是「一席之位：社區與合作（A Seat At the Table：Community and Collaboration）」，重點關注女性權利、同工同酬、女性競選公職、非傳統職業道路上的女性、賦予酷兒、跨性別和非二元性別等族群的權利。國會眾議員 埃舒（Anna Eshoo）和洛夫格倫（Zoe Lofgren）發表主題演講，聖縣議會議長（Susan Ellenberg）、聖荷西市副市長吳美花（Rosemary Kamei）、議員戴維斯（Dev Davis）等多名南灣女性民選官員出席。

埃舒在演講中提到，美國歷史上首位非裔女性國會眾議員奇瑟姆 （Shirley Chisholm）的名言「如果他們不給你席位，就帶一把折疊椅。」埃舒說「在這個峰會上，我們不只是帶椅子，我們要建造一個完整的、全新的、非常長的桌子，讓那些來自多元背景、擁有不同視角的女性創業家、社區領袖、民選官員、非營利專業人士共享。」