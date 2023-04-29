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北加灣區議員查維斯 高喊女性領導力

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉即時報導
國會眾議員埃舒在峰會上發表主題演講。（記者葛歆睿 / 攝影）
國會眾議員埃舒在峰會上發表主題演講。（記者葛歆睿 / 攝影）

位於北加矽谷的聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）主持聖縣年度女性領導力與政策峰會，4月29日在西谷大學（West Vally College）舉行，吸引了上百位與會者。

今年主題是「一席之位：社區與合作（A Seat At the Table：Community and Collaboration）」，重點關注女性權利、同工同酬、女性競選公職、非傳統職業道路上的女性、賦予酷兒、跨性別和非二元性別等族群的權利。國會眾議員埃舒（Anna Eshoo）和洛夫格倫（Zoe Lofgren）發表主題演講，聖縣議會議長（Susan Ellenberg）、聖荷西市副市長吳美花（Rosemary Kamei）、議員戴維斯（Dev Davis）等多名南灣女性民選官員出席。

埃舒在演講中提到，美國歷史上首位非裔女性國會眾議員奇瑟姆 （Shirley Chisholm）的名言「如果他們不給你席位，就帶一把折疊椅。」埃舒說「在這個峰會上，我們不只是帶椅子，我們要建造一個完整的、全新的、非常長的桌子，讓那些來自多元背景、擁有不同視角的女性創業家、社區領袖、民選官員、非營利專業人士共享。」

查維斯表示，對許多女性來說，獲得一席之地仍然是一場鬥爭。女性合作創建一個社區，對生活中的各個方面，從職業到信仰，從教育到街區，都至關重要。「我們生活的時代正在經歷前所未有的動盪與分裂，這就是為什麼社區中的的女性需要站起來，站在一起，提供迫切需要的領導力。」

聖他克拉拉縣議員查維斯4月29日在西谷大學主持年度聖他克拉拉縣女性領導力與政策峰...
聖他克拉拉縣議員查維斯4月29日在西谷大學主持年度聖他克拉拉縣女性領導力與政策峰會，今年的主題是「一席之位：社區與合作」。（記者葛歆睿 / 攝影）

眾議員 矽谷 教育

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