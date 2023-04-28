花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

大陸留學生Bethany Huang，4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，不幸遇害。她為人熱心開朗。（取自臉書）

在軟體巨頭思愛普（SAP）擔任軟體開發師、26歲的中國大陸留學生Bethany Huang，4月22日凌晨5時許，乘坐Uber前往舊金山機場 時，Uber車忽然失控，撞向中間分隔島，車燈失效，一輛車飛速追撞，不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（Menyu Liu）受重傷，目前在醫院救治。Bethany的母親張女士形容，「女兒非常善良優秀，前程似錦，花季少女忽然沒了，我感覺五雷轟頂。」

Bethany 的朋友在GoFundMe上為她募款，https://shorturl.at/mKMNP。劉蒙雨親友、交通大學美洲校友、交醫論壇和美國華裔精神健康聯盟（MHACC）也在GoFundMe籌款https://gofund.me/41e6b492，希望能幫助劉蒙雨。

根據LinkedIn介紹，Bethany本科畢業於賓州州立大學計算機科學，後來到卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）就讀軟體管理，獲碩士學位。2020年2月開始，到思愛普任軟體開發師。

根據劉蒙雨母親于女士提供的訊息和報案號碼顯示，劉蒙雨從馬里蘭州過來，找本科好友Bethany Huang散心。兩人乘Uber車，準備到舊金山機場坐飛機，一同到丹佛遊玩。4月22日凌晨5時許，在距離機場五分鐘車程的地方，遭遇車輛追撞，慘劇就此發生。Bethany不幸去世，劉蒙雨受重傷。

加州 公路巡警（CHP）警官蒙迪爾（Art Montiel）對本報記者表示，事發時間為22日凌晨5時38分，行駛在101公路上的一輛Uber車，不知何故忽然失控，撞到了高速公路中間的水泥分隔島，車燈熄滅，後面有車撞上來，才有事故發生，造成兩個女生一死一重傷，Uber司機也受傷，警方還在調查事故具體情況，目前還沒有提交任何針對司機的指控。

于女士說，好友不幸離世，女兒也受重傷，在醫院救治，目前有肺血栓，腦部有淤血，未來傷情如何發展還不得知。「Bethany學業非常優秀，為人陽光開朗，超級熱情，才會叫我女兒來加州散心。我也為她的離世感到悲痛，希望家人節哀。」

于女士持有到美國10年往返簽證，但還需要在簽證系統登記更新資訊且經過批准，目前還沒來得及趕到美國。她希望早日得知事故真相。于女士發愁的是，來美國不知該在何地居住？後續女兒的身體康復和精神康復費用該如何籌集？