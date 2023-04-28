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新冠病毒還沒結束 印度爆發紅眼症新亞變種病毒

記者張曼琳/舊金山即時報導
舊金山加大醫學院院長瓦賀特透露，目前舊金山加大醫學院仍被要求，看病人時戴口罩，但已不再是強制性。（記者張曼琳／截圖）
舊金山加大醫學院院長瓦賀特透露，目前舊金山加大醫學院仍被要求，看病人時戴口罩，但已不再是強制性。（記者張曼琳／截圖）

舊金山少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）以「 新冠病毒，還沒有結束」為題，舉行例行記者會，邀請多位公共衛生專家，一同討論變種病毒XBB.1.5，以及在印度爆發引發紅眼症的新亞變種病毒Arcturus（XBB.1.16），需要美國在此提高警惕。

28日中午記者會上，舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）、納什維爾大學醫學院（University School of Medicine in Nashville）傳染病學教授沙夫納（William Schaffner），以及德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家紐曼（Ben Neuman)在記者會上發言並回答提問。

瓦賀特表示，新亞變種病毒讓他回想起去年大家曾預測的變種病毒傳播，「結果證明它們沒什麼大不了的。」瓦賀特表示，本次最新變種病毒很可能也是這樣，他透露目前舊金山加大醫學院機構中，仍然被要求看病人時戴口罩，但已不再是強制性。他說：「任何規則和限制都幾乎消失了，大多數人忘記了新冠疫情，過著與2019年時一樣的生活。」但他說，他個人還是保持「中等謹慎度」，在坐飛機和人多的室內空間時，戴上口罩。

沙夫納教授和瓦賀特觀點一致，認為病毒傳播情況趨於穩定。但他強調，「 新冠病毒並沒有消失，我們應該每天都認識到這一點。」沙夫納指出，美國每天仍有20至300人死於新冠病毒，現在因新冠病毒住院的人，一種是沒接種過疫苗的人，另一種則為年長且免疫力低下的人士。他鼓勵更多的人去接種新冠疫苗加強劑，並透露今年秋天或許會推出新的加強劑、流感疫苗，也許有適用於長者的RSV疫苗。

紐曼分析，當專家發現新的變種病毒時，首先要做的就是看他們面前約五位被傳染變種病毒的病人的狀態。他舉例，如果專家們認為流鼻涕在這個群體中很常見，就會得出「該變體導致流鼻涕的結論」。

紐曼表示，等待之後出現更大規模的研究後，專家會發現症狀、特徵通常幾乎相同，「但考慮宿主病毒陣營的變異性真的非常困難，因為這兩者都與疾病嚴重程度有關，所以報告任何新變種都有不同的症狀，從長遠來看不太可能是真的。」

紐曼鼓勵民眾，人多的室內空間仍得繼續戴口罩。他說：「你可能會聽到很多戴口罩的爭議，但這並不意味著它們起不了作用。」

德州農工大學全球健康研究中心的首席病毒學家紐曼。（記者張曼琳／截圖）
德州農工大學全球健康研究中心的首席病毒學家紐曼。（記者張曼琳／截圖）
納什維爾大學醫學院傳染病學教授沙夫納認為病毒傳播情況趨於穩定。（記者張曼琳／截圖...
納什維爾大學醫學院傳染病學教授沙夫納認為病毒傳播情況趨於穩定。（記者張曼琳／截圖）

變種病毒 流感疫苗 口罩

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