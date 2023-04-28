新冠病毒還沒結束 印度爆發紅眼症新亞變種病毒

舊金山加大醫學院院長瓦賀特透露，目前舊金山加大醫學院仍被要求，看病人時戴口罩，但已不再是強制性。（記者張曼琳／截圖）

舊金山少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）以「 新冠病毒，還沒有結束」為題，舉行例行記者會，邀請多位公共衛生專家，一同討論變種病毒 XBB.1.5，以及在印度爆發引發紅眼症的新亞變種病毒Arcturus（XBB.1.16），需要美國在此提高警惕。

28日中午記者會上，舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）、納什維爾大學醫學院（University School of Medicine in Nashville）傳染病學教授沙夫納（William Schaffner），以及德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家紐曼（Ben Neuman)在記者會上發言並回答提問。

瓦賀特表示，新亞變種病毒讓他回想起去年大家曾預測的變種病毒傳播，「結果證明它們沒什麼大不了的。」瓦賀特表示，本次最新變種病毒很可能也是這樣，他透露目前舊金山加大醫學院機構中，仍然被要求看病人時戴口罩 ，但已不再是強制性。他說：「任何規則和限制都幾乎消失了，大多數人忘記了新冠疫情，過著與2019年時一樣的生活。」但他說，他個人還是保持「中等謹慎度」，在坐飛機和人多的室內空間時，戴上口罩。

沙夫納教授和瓦賀特觀點一致，認為病毒傳播情況趨於穩定。但他強調，「 新冠病毒並沒有消失，我們應該每天都認識到這一點。」沙夫納指出，美國每天仍有20至300人死於新冠病毒，現在因新冠病毒住院的人，一種是沒接種過疫苗的人，另一種則為年長且免疫力低下的人士。他鼓勵更多的人去接種新冠疫苗加強劑，並透露今年秋天或許會推出新的加強劑、流感疫苗 ，也許有適用於長者的RSV疫苗。

紐曼分析，當專家發現新的變種病毒時，首先要做的就是看他們面前約五位被傳染變種病毒的病人的狀態。他舉例，如果專家們認為流鼻涕在這個群體中很常見，就會得出「該變體導致流鼻涕的結論」。

紐曼表示，等待之後出現更大規模的研究後，專家會發現症狀、特徵通常幾乎相同，「但考慮宿主病毒陣營的變異性真的非常困難，因為這兩者都與疾病嚴重程度有關，所以報告任何新變種都有不同的症狀，從長遠來看不太可能是真的。」