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「台灣尚青」新社團 廣邀台裔青壯年集合交流

記者江碩涵／灣區即時報導
北加矽谷灣區一群台灣青年組成「台灣尚青」新社團，廣邀台灣青壯年聚會集合在一起。（主辦單位提供）
北加矽谷灣區一群台灣青年組成「台灣尚青」新社團，廣邀台灣青壯年聚會集合在一起。（主辦單位提供）

北加矽谷灣區一群台灣青年組成「台灣尚青」新社團，廣邀台灣青壯年聚會集合在一起，開創適合年輕族群的活動。團員之一Jill Chen說，創團原因是希望能讓青壯年的台灣人也有聚在一起互相了解認識的機會，彼此之間也有共同的話題，一起出門創造美好的回憶。

台灣尚青團員Chia-Yun Chiang表示，台灣尚青目前有不少活動，例如爬山、品酒等，未來也有很多的可能性，可與其他社團、平台合作、繼續開創適合年輕族群的活動，甚至往正式的非營利組織發展，也是可能的方向。

目前創團會員有Ray Wu、Chia-Yun Chiang、Jill Chen、Andrew Chen、Hsin Jung Yu、Eureka Wi。本月22日「台灣尚青」在洛思蓋圖品酒室Saison舉行小型品酒活動，月初也曾舉行登山活動，現場逾50人參加，場面相當熱鬧。

她說，當初創立的原因是希望提供給台灣年輕世代的朋友一個交流的平台，以建立連結、資源、發展創意活動，並讓大家可以聚在一起，能夠有歸屬感，未來會再發起更多活動，聚集台灣青壯年的力量，讓台灣年輕人有更多共同的話題。

「台灣尚青」4月初也曾舉行登山活動，現場逾50人參加，場面相當熱鬧。（主辦單位提...
「台灣尚青」4月初也曾舉行登山活動，現場逾50人參加，場面相當熱鬧。（主辦單位提供）
本月22日「台灣尚青」在洛思蓋圖品酒室Saison舉行小型品酒活動，吸引許多年輕...
本月22日「台灣尚青」在洛思蓋圖品酒室Saison舉行小型品酒活動，吸引許多年輕人駐足。（記者江碩涵／攝影）

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