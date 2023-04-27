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「阿公救我」 祖父母詐騙案頻傳 痛失兩萬現金

記者李榮╱山景城即時報導
利用祖父母同情心的詐騙案頻傳，有人被騙了超過兩萬元。（記者李榮╱攝影）
利用祖父母同情心的詐騙案頻傳，有人被騙了超過兩萬元。（記者李榮╱攝影）

電話中對方謊稱已將親人押走，或者稱親人處於危險之中，要求籌集費用，雖然是相當老套的詐騙手法，但還是不斷有人受騙。山景城警方27日指出，許多歹徒特別針對老人行騙，佯稱孫輩處於險境要求趕緊準備金錢。而不久前山景城就發生一宗類似的詐騙案，祖父母籌集了兩萬現金給對方，沒想到對方可能是見老人家愛孫心切籌錢快速，更又再獅子大開口要求加碼。

山景城警表示，員警是在3月8日時接獲報案，一名男子到警局大廳，稱自己應該已成為「祖父詐騙」的受害者。警局介紹，所謂的祖父詐騙，是指騙徒針對年長者行騙，詐騙嫌疑人打電話給祖父母，告稱他們的孫子女處於危機情況中，然後要求祖父母立即提供財務上的援助。有時後，詐騙者甚至會偽造來電號碼，讓通話看起來是來自可信任的家人或朋友。

警方表示，這宗案例中，來電的騙徒安排車手開車前往男子的家中，收到超過2萬美元的款項。而且更誇張的是，騙徒看受害人願意給錢，還突然又稱，情況比原先的還要嚴重，得要再加錢。也因此受害人感到懷疑，掛斷與詐騙者的電話。

警方表示，駕車前來者與打電話詐騙的嫌犯並非同一人。車手後來拿了錢後就揚長而去。

山景城警方說，目前正在與調查人員合作調查，不過警探認為可能還有其他受害者，希望有同樣經歷者與警方聯繫。警方也呼籲，如果有人用各種理由要求籌集資金，民眾都必須保持高度謹惕。詐騙者一般來說會試圖透過移動支付App、匯款或購買禮品卡或匯票等方式欺騙受害人。有些人甚至會要求見面以親自收款。民眾若碰上類似事件，應與警方聯繫報案。

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