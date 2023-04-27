亞洲藝術博物館許傑將卸任 評估亞太裔文化歷史博物館

許傑（右四）到硅谷亞洲藝術中心，欣賞張大千紀念展。（記者李榮╱攝影）

4月是是藝術大師張大千逝世40周年的紀念，位於聖他克拉拉市的硅谷亞洲藝術中心舉辦「大風千古」紀念展，展出張大千作品、信札、照片、大風堂用紙和珍稀出版物，以及學生臨摹與草稿等。舊金山亞洲藝術博物館 （Asian Art Museum）館長許傑（Jay Xu）27日到硅谷亞洲藝術中心看展，仔細端詳各幅展品，讚張大千與學生在藝術方面的成就，也談自己即將卸下館長的心情與規畫。

這次大風千古紀念展的展品來自張大千家人、友人、門人、機構、私人和藝術中心的收藏，而其中多數為首次公開展出。展品中並包括張大千入室弟子伏文彥的山水、人物白描稿；張大千東床、敦煌面壁時助手蕭建初的畫作、白描稿；以及張大千在海外得力助手，兒子張葆蘿、蔣諤士、匡仲英等的作品。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，張大千在繪畫史上有著重要地位，且與北加州 淵源甚深。張大千從1967年起在卡梅爾居住了約十年的時間，在北加有豐厚的創作及學生，灣區 也有許多張大千的作品。事實上，硅谷亞洲藝術中心以來都長期關注張大千研究，曾推出六十年後看大千、大風堂入室弟子孫家勤、伏文彥、王旦旦的個展，大風堂主及門人、後人的三代畫展、紀念張大千誕辰120周年作品及文獻展等。

舒建華指出，中心也曾辦過張大千在加州時期的密友、「跨洋三傑」之一的鄭月波、好友侯北人的個展。5月6日（周六）時還會邀請史丹福大學博士Ronlad Hsu，演講父親許芥昱把鄭月波、王昌杰、劉業昭等跨洋三傑引進灣區的故事。講座現場與線上同步舉行，現場訂於硅谷亞洲藝術中心，線上則是Zoom舉行，ID ：864 120 9030。密碼：3777。

前往看展的許傑擔任亞洲藝術博物館館長已經十五年，是第一位美國大型博物館的華裔館長，亦是亞洲藝術博物館史上在任時間最長的館長。他透露，自己兩年後將卸任，館方已經成立遴選委員會，準備透過獵人頭的公司，於接下來兩年的時間尋找最合適的新館長。

他表示，徵選新館長並非容易的事，記得當時聘他做館長時，前後約莫也花了一年的時間才決定。而且候選人並不一定是要已經有擔任過館長的資歷，因此透過人力資源公司的專頁，期待能找出最優秀的人才。

許傑並說，自己從事博物館相關工作已經有40年。未來從館長位置上退下後，將是退而不休，會三大方向努力。一是回歸學術，繼續學術上的研究工作。再來是投入領導與傳承，培養下一代。第三就是著重在一些重大項目的耕耘，包括對於亞太裔文化的保存方面的投入。

許傑數月前已經接受國會聘任，擔任美國國會亞太裔文化歷史博物館創建可行性研究委員會委員。對此他表示，各族裔文化與歷史的保存都相當必要，但創建博物館並非易事，即使是非裔美國人的博物館都花了數十年才建成。現在亞太裔文化歷史博物館還在很早期的階段，不過相信透過大家的努力，將逐漸實踐夢想。