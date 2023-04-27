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周末狂歡科奇拉音樂節 北加人衝去享受汽車露營體驗

記者張曼琳／舊金山即時報導
在南韓出道的中國歌手王嘉爾在科奇拉音樂節的表演。（記者張曼琳／攝影）
在南韓出道的中國歌手王嘉爾在科奇拉音樂節的表演。（記者張曼琳／攝影）

全美最著名的音樂節，科奇拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival）在接連兩個周末的狂歡後，在上周日（22日）落下帷幕。

令人驚喜的是，今年科奇拉音樂節每日的主打明星均為少數族裔歌手，包括近年來紅遍全球的南韓女團Black Pink、波多黎各說唱歌手Bad Bunny以及非裔歌手Frank Ocean 為今年科奇拉音樂節的主打明星（Headliners）

除此之外，在南韓出道的中國歌手王嘉爾、台灣樂團落日飛車以及Loren也均是亞洲歌手代表，體現科奇拉音樂節近年的國際化趨勢。全球最貴的DJ Calvin Harris 也在疫情後首次回歸科奇拉音樂節。多元化的音樂表演和特別的藝術裝置，吸引超過十萬名來自世界各地的遊客和音樂愛好者，深入音樂節所在地Indio的沙漠，在連續的兩個週末的時間裡在，在此狂歡。

其中，更有不少的同在加州的舊金山灣區音樂愛好者們，南下驅車約8小時，在棕櫚泉住酒店、Airbnb甚至是直接購買在科奇拉音樂節的汽車露營地的位置。如果想要節省這次音樂節之旅的經費，不妨試試看三日共計149元的科奇拉會場的汽車露營地。也推薦想去參加音樂節的人士，至少要在幾個月甚至半年前，預約酒店和Airbnb，在接近音樂節開始的時間，無論是酒店還是Airbnb，基本上「一屋難求」。甚至汽車旅館一晚價格也要飆升至500多元，堪比五星級酒店。

今年科奇拉音樂節每日的主打明星，均為少數族裔歌手。（記者張曼琳／攝影）
今年科奇拉音樂節每日的主打明星，均為少數族裔歌手。（記者張曼琳／攝影）

但如果住酒店或Airbnb，又要面臨如何去到音樂節會場的問題如果在購買門票時，就購買了往返會場和酒店的接駁巴士，除了入住特定巴士站點的酒店外，也可以選擇附近的住宿地點，然後在驅車去巴士站點，科奇拉巴士有抵達會場的特別路線，以避免去時和離開會場時的交通擁堵。

全美最著名的音樂節，南加科奇拉音樂節，每年吸引超過10萬人參與。（記者張曼琳／攝...
全美最著名的音樂節，南加科奇拉音樂節，每年吸引超過10萬人參與。（記者張曼琳／攝影）

在音樂節結束，周一一早準備離開Indio沙漠時，大家也可以儘量早一點啟程，不然或許要花費上雙倍時間，才可以從交通擁堵中離開Indio沙漠和洛杉磯市區。

錯過這次音樂節的小夥伴們也沒關係，接下來在加州還是有幾個音樂節可以去參加，包括5月19至21日的EDC電音狂歡節、10月27日至28日的Escape 萬聖節音樂節，以及固定12月30至31日的跨年「Countdown」音樂節。

EDC電音音樂節網址為： lasvegas.electricdaisycarnival.com

Escape 萬聖節音樂節網址為：escapehalloween.com

跨年「Countdown」音樂節網址為：countdownnye.com

紅遍全球的南韓女團Black Pink在科奇拉音樂節主舞台表演。（記者張曼琳／攝...
紅遍全球的南韓女團Black Pink在科奇拉音樂節主舞台表演。（記者張曼琳／攝影）
每年音樂節的多元化的音樂表演和特別的藝術裝置，吸引超過十萬名來自世界各地的遊客和...
每年音樂節的多元化的音樂表演和特別的藝術裝置，吸引超過十萬名來自世界各地的遊客和音樂愛好者。（記者張曼琳／攝影）

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