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舊金山市區大規模停電

記者張曼琳╱舊金山即時報導
PG&E的地圖上顯示的停電範圍。
PG&E的地圖上顯示的停電範圍。

周三（26日）晚間，因Clay Street 640號的一處金庫發生火災，造成的舊金山多個地區的停電，目前還在影響著該市的企業和交通。

綜合多間電視台和媒體報導，截至今（27）日上午11時15 分，PG&E的地圖上顯示有約不到500名客戶停電，主要為金融區和2 號郵輪碼頭的主要客戶。

本次受停電影響最嚴重的地區是金融區、 North Beach和Nob Hill。 由於本次停電，多個商業在今日早上被迫關閉，還有因交通燈沒電而造成交通擁堵。

受停電影響的還有當地多家酒店。停電造成酒店電梯停駛，也影響供水。多位住客不得不走二十多層樓梯來到室外。

該區的市議員佩斯金 (Aaron Peskin)表示，PG&E花費45 分鐘才對金庫火災做出反應，這可能導致火勢蔓延並造成更大規模的停電的原因。

本次停電大約在26日晚間9時15分發生，最初影響 9400多名PG&E客戶。

根據PG&E地圖截止下午一時，仍有大部分該市金融區尚未恢復供電。停電地區鄰近華埠花園角廣場，記者致電一華埠都坂街商業，得知華埠未受本次大規模停電影響。

目前尚不清楚何時恢復供電，PG&E此前預計在中午之前，所有客戶將恢復供電，停電原因正在調查中。

根據PG&E地圖截止下午一時，仍有大部分該市金融區尚未恢復供電。（PG&E官網）
根據PG&E地圖截止下午一時，仍有大部分該市金融區尚未恢復供電。（PG&E官網）

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