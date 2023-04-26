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金山聖荷西市長馬漢與遊民並肩公園除草 籲擴大遊民就業項目

記者葛歆睿╱聖荷西即時報導
馬漢26日來到瓜達盧佩河公園，與聖荷西橋接項目參與者一起清除雜草、撿垃圾、美化城市。（記者葛歆睿╱攝影）
馬漢26日來到瓜達盧佩河公園，與聖荷西橋接項目參與者一起清除雜草、撿垃圾、美化城市。（記者葛歆睿╱攝影）

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）26日來到瓜達盧佩河公園（Guadalupe Park），與二十幾名遊民一起清除雜草、撿垃圾、美化城市。這些遊民都是「聖荷西橋接（San Jose Bridge）」項目參與者。該項目旨在幫助遊民自給自足從而擺脫無家可歸境遇，為他們提供職業培訓、制定長期職業目標、安置永久工作安置，並協助他們尋找住房。

馬漢表示，雇用遊民清理城市是雙贏，聖荷西橋接提供了工作的尊嚴和穩定的薪水，同時讓聖市更清潔、更安全。此外還給參與者創造了通往美好生活的道路，讓他們能夠通過參加職業培訓，獲得長期就業和臨時住房。「我們希望賦能於人，投資於人，為那些可望離開街頭過上更好生活的人創造機會。」

自2022年3月啟動以來，聖荷西橋接已經雇用了137遊民，其中46人在特斯拉、Goodwill、聖他克拉拉縣再入資源中心、和聖荷西機場（SJC）等公司和組織獲得了長期工作。迄今為止，該項目的參與者已從聖市的街道和小徑上清除了35萬1450磅垃圾。

馬漢提出希望擴大聖荷西橋接項目，指出通過和參與者交談，得知需求其實很大，「很多遊民都想利用這個機會獲得工作和臨時住房。」他表示，目前的限制在於，沒有足夠的人手去管理項目，因此計畫在下次預算中增加相關費用。

聖荷西橋接項目旨在幫助遊民自給自足從而擺脫無家可歸境遇，為他們提供職業培訓、制定...
聖荷西橋接項目旨在幫助遊民自給自足從而擺脫無家可歸境遇，為他們提供職業培訓、制定長期職業目標、安置永久工作安置，並協助他們尋找住房。（記者葛歆睿╱攝影）

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