北加金山華埠 遊民暴死街頭

26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔遊民忽然死亡。警方趕到現場調查。（受訪者供圖）

26日上午7時許，屋崙華埠 10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔遊民 忽然死亡，原因不明。屋崙警方正在調閱附近至少兩個攝像頭，查看監控錄像，調查其去世原因。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林、社安隊隊長譚明（Raymon Tan）說，這名非裔遊民經常在華埠活動，在10街夾Harrison街角落一間空置的餐廳門口睡覺，至少有一年半時間。此人疑似有精神疾病，時常在街道上手舞足蹈，大喊大叫，有暴力傾向，嚇壞不少行人。馬作林曾兩次阻止此人企圖襲擊。「他死的地方，並非在床鋪上，而是在街道邊，所以現在也不知道是正常死亡，還是被人襲擊。」

遊民死後，從早上7時許，一度有六輛警車趕到現場，拉起警戒線進行調查。