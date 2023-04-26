北加金山華埠 遊民暴死街頭
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔遊民忽然死亡，原因不明。屋崙警方正在調閱附近至少兩個攝像頭，查看監控錄像，調查其去世原因。
東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林、社安隊隊長譚明（Raymon Tan）說，這名非裔遊民經常在華埠活動，在10街夾Harrison街角落一間空置的餐廳門口睡覺，至少有一年半時間。此人疑似有精神疾病，時常在街道上手舞足蹈，大喊大叫，有暴力傾向，嚇壞不少行人。馬作林曾兩次阻止此人企圖襲擊。「他死的地方，並非在床鋪上，而是在街道邊，所以現在也不知道是正常死亡，還是被人襲擊。」
遊民死後，從早上7時許，一度有六輛警車趕到現場，拉起警戒線進行調查。
屋崙華促會（OCIC）社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）表示，警方在早上6時30分到7時30分就趕到了現場，當時遊民已死亡。死亡地點，距離他睡覺的地方，有數尺距離。就他所知，事發的Harrison街至少有兩個攝像頭，警方正在試圖調閱監控錄像，查看遊民死前，到底發生了什麼事故。「社區大使平常早上經過時，這個死者有時會起床聊天，有時也在睡覺，大使就不會去打擾。」
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