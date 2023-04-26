我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機還在但不知SIM卡被偷 律師上健身房損失慘

小心食物帶入美 一顆蘋果害她被海關罰500塊

北加金山華埠 遊民暴死街頭

記者劉先進╱屋崙即時報導
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔遊民忽然死亡。警方趕到現場調查。（受訪者供圖）
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔遊民忽然死亡。警方趕到現場調查。（受訪者供圖）

26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔遊民忽然死亡，原因不明。屋崙警方正在調閱附近至少兩個攝像頭，查看監控錄像，調查其去世原因。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林、社安隊隊長譚明（Raymon Tan）說，這名非裔遊民經常在華埠活動，在10街夾Harrison街角落一間空置的餐廳門口睡覺，至少有一年半時間。此人疑似有精神疾病，時常在街道上手舞足蹈，大喊大叫，有暴力傾向，嚇壞不少行人。馬作林曾兩次阻止此人企圖襲擊。「他死的地方，並非在床鋪上，而是在街道邊，所以現在也不知道是正常死亡，還是被人襲擊。」

遊民死後，從早上7時許，一度有六輛警車趕到現場，拉起警戒線進行調查。

屋崙華促會（OCIC）社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）表示，警方在早上6時30分到7時30分就趕到了現場，當時遊民已死亡。死亡地點，距離他睡覺的地方，有數尺距離。就他所知，事發的Harrison街至少有兩個攝像頭，警方正在試圖調閱監控錄像，查看遊民死前，到底發生了什麼事故。「社區大使平常早上經過時，這個死者有時會起床聊天，有時也在睡覺，大使就不會去打擾。」

26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔...
26日上午7時許，屋崙華埠10街夾Harrison街附近，一個30多歲的男性非裔遊民忽然死亡。警方趕到現場調查。（受訪者供圖）

遊民 華埠 屋崙

上一則

為亞太裔文化月造勢 布里德：這是加強社區聯結好機會

下一則

舊金山聯合廣場又一名品店面關閉

延伸閱讀

洛縣哈岡前旅館擬變為永久遊民收容中心 華人籲抗議

洛縣哈岡前旅館擬變為永久遊民收容中心 華人籲抗議
華埠拘留所原址改建 市府否決

華埠拘留所原址改建 市府否決
金山交通局安全執法部門：與警方合作對Muni犯罪零容忍

金山交通局安全執法部門：與警方合作對Muni犯罪零容忍
華埠監獄改建代替拆除？紐約市府回覆了：不考慮

華埠監獄改建代替拆除？紐約市府回覆了：不考慮
聖荷西快建房加速 安置遊民結束流浪

聖荷西快建房加速 安置遊民結束流浪

熱門新聞

Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

2023-04-22 23:20
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員。圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta又裁員 砍向工程技術人員 總部預告5月還有一波

2023-04-20 12:36
金山人語

生前該把錢全花光？

2023-04-25 02:00
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）

殺害Cash App創辦人鮑勃‧李兇嫌 一名女子稱曾遭其攻擊

2023-04-25 13:02
北岸槍擊案發生地點距華埠長者社區只有幾個街區，平時都是較安全區域。（記者李怡╱攝影）

又一起蓄意殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

2023-04-25 00:42

超人氣

更多 >
別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診

新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診