舊金山Muni安全會議 透露公車仇恨襲擊案細節

市交通局局長譚林（中）聯合舊金山市警局召開記者會，譴責在Muni上發生的襲擊罪。（記者張曼琳╱攝影）

今日上午，舊金山 市交通局聯合市警局一同召開MUNI安全媒體圓桌會議，為中央地鐵 今年一月正式啟用以來在華埠白蘭站露天廣場首次舉辦記者會。

在本次的媒體會上強調了MUNI公共交通系統安全的重要性，以及當局為提升治安和乘客舉報系統而做出的努力。

另外，今日上午的記者會，也是自20日舊金山地檢長謝安宜 （Brooke Jenkins）宣布指控44歲本傑明（Joseph Benjamin）需要他為MUNI公交車上發生的兩起治安事件負責，謝安宜指控本傑明犯四項毆打交通局員工或乘客的罪行，以及三項侵犯個人公民權利的罪行之後，警方公開發言透露了另外幾宗，懷疑同樣由本傑明犯下的襲擊案件細節。

市交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）在會上發言說：「我今天在這裡明確表示，所有針對MUNI的罪行都是不可接受的，同時我也在這里傳達一個信息，即任何想在MUNI上犯罪的人都會被抓獲。」

該案目前調查仍在進行中，任何知情者請撥打舊金山警察 局SFPD舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭註明SFPD，可以保持匿名。