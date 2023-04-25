舊金山Muni安全會議 透露公車仇恨襲擊案細節
今日上午，舊金山市交通局聯合市警局一同召開MUNI安全媒體圓桌會議，為中央地鐵今年一月正式啟用以來在華埠白蘭站露天廣場首次舉辦記者會。
在本次的媒體會上強調了MUNI公共交通系統安全的重要性，以及當局為提升治安和乘客舉報系統而做出的努力。
另外，今日上午的記者會，也是自20日舊金山地檢長謝安宜 （Brooke Jenkins）宣布指控44歲本傑明（Joseph Benjamin）需要他為MUNI公交車上發生的兩起治安事件負責，謝安宜指控本傑明犯四項毆打交通局員工或乘客的罪行，以及三項侵犯個人公民權利的罪行之後，警方公開發言透露了另外幾宗，懷疑同樣由本傑明犯下的襲擊案件細節。
市交通局局長譚林（Jeffrey Tumlin）在會上發言說：「我今天在這裡明確表示，所有針對MUNI的罪行都是不可接受的，同時我也在這里傳達一個信息，即任何想在MUNI上犯罪的人都會被抓獲。」
該案目前調查仍在進行中，任何知情者請撥打舊金山警察局SFPD舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭註明SFPD，可以保持匿名。
上一則
華裔男童被殺案：2黑幫車 高速路追逐交火釀悲劇
下一則
FB留言