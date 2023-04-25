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華裔男童被殺案：2黑幫車 高速路追逐交火釀悲劇

記者劉先進╱屋崙即時報導
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩個幫派槍戰中被流彈所殺，震驚社區。（親友供圖）
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩個幫派槍戰中被流彈所殺，震驚社區。（親友供圖）

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路兩個幫派槍戰中被流彈所殺，針對三名嫌犯的初步聆訊會25日繼續舉行。作證的公路巡警，以及現場出示的證據顯示，捲入槍戰的一輛Nissan車，至少被子彈打出9個彈孔。嫌犯畢文斯（Ivory Bivins）的律師卡斯蒂洛（Hugo Ernesto Castillo）則反復詢問證人，並得出推論，至少兩個彈孔，無法判斷子彈是從車內射出，還是從車外射入。

Jasper 父母的代表律師、阿縣退休檢察官Norbert Chu對本報表示，總共有兩輛車捲入槍戰，其中Nissan車在前，另一車在後追逐，雙方交火，流彈不幸打中Jasper。嫌犯畢文斯就坐在後面車中。其辯方律師的策略是，希望證明前面的Nissan車內有人先開火，後車中的畢文斯不得不自衛還擊。三個嫌犯的辯護人互相指責，有利於本案審判，讓嫌犯伏法。

涉案的三名嫌犯，包括29歲的聖巴布洛（San Pablo）居民傑克遜（Johnny Jackson）、22歲的舊金山居民格林（Trevor Green）以及24歲的委利賀（Vallejo）居民畢文斯，三人被指控謀殺、向有人的車輛開槍以及持槍等重罪。

Nissan 退休 舊金山

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