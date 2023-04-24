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華裔男童被槍擊致死：幫派步槍交火 迎面射中車玻璃

記者劉先進╱屋崙即時報導
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路被兩個敵對幫派槍擊流彈所殺，針對三名嫌犯的初步聆訊會24日舉行。（親友供圖）
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路被兩個敵對幫派槍擊流彈所殺，針對三名嫌犯的初步聆訊會24日舉行。（親友供圖）

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路被兩個敵對幫派槍擊流彈所殺，針對三名嫌犯的初步聆訊會24日舉行。作證的公路巡警，以及地檢官出示的證據透露，事發時，880公路北行路段，有人使用步槍（rifle）射擊，至少射出8顆子彈，彈殼遺落在高速路上。而Jasper乘坐車輛的在南向道上，一顆子彈迎面擊中擋風玻璃左側，Jasper頭部中槍，血流不止，但當時還有意識。警方進行現場救治，Jasper又被送到舊金山加大貝尼奧夫兒童醫院搶救，不幸身亡。

不過，法庭現場並未透露，Jasper是否被步槍子彈射中。公路巡警（CHP）特別調查員菲利普斯（Brian Phillips）說，高速路找到的所有彈殼來自同一隻步槍。Jasper 父母的代表律師、阿縣退休檢察官Norbert Chu對本報說，從已知的情況，射中車輛的子彈穿過前擋風玻璃，（打中Jasper後），再射入將後擋風玻璃和側玻璃分開的車內小柱子上。警方後來挖出了彈殼，檢察官後續提交的證據，會顯示是否為步槍子彈。但他認為，殺人的子彈應來自步槍。綜合以上訊息可以得知，現場至少射出9顆子彈。其中一顆擊中Jasper釀成悲劇。

經過警方一年多的調查，涉案的三名嫌犯，29歲的聖巴布洛（San Pablo）居民傑克遜（Johnny Jackson）、22歲的舊金山居民格林（Trevor Green）以及24歲的委利賀（Vallejo）居民畢文斯（Ivory Bivins），三人被指控謀殺、向有人的車輛開槍以及持槍等重罪。根據法庭檔，畢文斯和格林還被指控共謀犯罪和街頭犯罪團夥共謀罪。

23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路被兩個...
23月大的華裔男童Jasper Wu，2021年11月6日在屋崙880公路被兩個敵對幫派槍擊流彈所殺，針對三名嫌犯的初步聆訊會24日舉行。（親友供圖）

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