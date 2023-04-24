第二屆舊金山高中舞獅賽下月舉行

本次比賽由「舞獅和我LionDanceMe」主辦，獲駐美中華總會館、Be ChinaTown等多個組織的支持。（記者張曼琳╱攝影）

為慶祝亞太裔傳統月，傳承中國舞獅舞龍藝術，促進華埠 商業和旅遊業，5月13日下午1時華埠都板街（Grant Avenue）將舉行第二屆舊金山高中舞獅比賽。

5月13日比賽的地點位於為都板街、企李街（Clay St）和沙加緬度街（Sacramento St）交叉口。現場所有觀眾都可在網路上為參賽選手投票。

本次比賽由「舞獅和我（LionDanceMe）」主辦，獲駐美中華總會館、Be ChinaTown等多個組織的支持，共有五所高中派出代表參加，包括華盛頓（Washington）高中、伽利略（Galileo）高中、巴爾博亞（Baloa）高中、洛威爾（Lowell）高中、林肯（Lincoln）高中。

「舞獅和我」由灣區各地的高中生組成，致力傳承中國傳統舞獅舞龍藝術，並確保這門藝術的活力及精神，以聯繫華裔 年輕一代支持和熱愛華裔社區，促進華埠旅遊業，並傳承中國民族傳統文化遺產。組織負責人劉世民日前記者會宣布今年第二屆比賽的時間，並表示，去年的第一屆比賽，得到眾多社團和商家的支持下，取得很大的成功，得到社區一致的好評。

劉世民指出，上一屆比賽吸引許多遊客的觀賞並在社群媒體 中獲得很多網友的參與。今年將「再接再厲」繼續向年輕人推廣中華文化和舞獅精神。

90多歲高齡的僑領張耀廷代表中華總會館在記者會上發言。他表示，非常高與代表中華總會館參加記者會：「中華總會館一定支持青少年活動。因為舞獅公開賽，可發揚中國傅統文化，又為華埠帶來繁榮。」

他呼籲華埠社團和商家鼎力支持，並祝金山高中舞獅公開賽順利進行，圓滿成功。