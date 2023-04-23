NBA／勇士1分險勝國王 柯瑞稱讚維金斯防守

柯瑞和格林場上互動鼓勵。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士 23日下午以126比125險勝沙加緬度國王，將季後賽 首輪大比數扳成2比2平，雙方第五戰移師國王主場。末節最後42秒，勇士領先5分，柯瑞 在後場運球被包夾，他緊急叫暫停，結果球隊暫停早已用完，被吹技術犯規，國王罰進球後還有球權，且快速投進三分。柯瑞下一回合拋投不中。最後時刻，勇士局部包夾國王年輕球員福克斯（De’Aaron Fox），後者傳球給巴恩斯（Harrison Barnes），但在柯瑞大力撲防下，巴恩斯壓哨投籃不中，勇士驚險逃過一劫。

福克斯入賬38分9籃板5助攻，穆雷（Keegan Murray）三分7中5得到23分。勇士的波爾得到22分。

波爾得到22分。（記者劉先進╱攝影）

因為腳踩國王中鋒薩博尼斯 (Domantas Sabonis)被禁賽的格林，本場回歸，也是生涯首次季後賽替補出場。他14投3中得到12分10籃板7助攻2抄截。格林賽後說，如果球隊進攻沒問題，就不要修復。「我們的進攻運轉有效，防守很好，不想因為我回來了，就把事情弄得一團糟。波爾上場（首發）了。他打得很好，球隊打得很好。在11年裏，你開始感到有一種權利感，就像首發位置是你的。我從來不想在職業生涯中達到有某種權利的地步，那些人最終不會有好結果。」

格林說，他的感覺無關緊要，關鍵是贏球，「無論你是否首發或替補，打了2分鐘還是40分鐘，獲勝最重要。」

格林禁賽後復出，入賬12分10籃板7助攻2抄截。（記者劉先進╱攝影）

中鋒魯尼砍下8分14個籃板6助攻。他回答本報提問時說，球隊在關鍵時刻的防守很好，沒有失誤，且能防住對手進攻，每個人都在搶籃板，「國王最後回合有機會贏球，但我們依然成功防下，顯示了球隊的品格。」

維金斯入賬12中7得到18分4籃板，包括蓋帽福克斯。柯瑞在回答本報提問時說，這就是季後賽的維金斯，攻防兩端維金斯（Two-Way Wiggs），都能做出貢獻，「他的很多綽號，都是來勇士拿到的。他是勇士成功的重要組成部分。我們贏球不只是靠進攻，也依賴防守。」柯瑞說，大家很容易忘記，這只是維金斯自從二月休戰後復出以來的第四場比賽，他開始找到信心和耐力，打了38分鐘，整場比賽追著福克斯跑。「你喜歡看到他的防守。」

柯瑞最後時刻干擾巴恩斯投籃，後者不中，勇士拿下比賽。（記者劉先進╱攝影）

柯瑞本場22中11得到32分5籃板4助攻。砍下26分的湯普森表示，在柯瑞成為勇士球員之前，就很欣賞他。「當他在戴維森大學時，我是一個球迷。我去看過他在阿納海姆（Anaheim）的本田中心對陣洛杉磯加大球隊的比賽，我對他的技術和能力感到驚奇。」

湯普森說，自己能被勇士隊選中，並擔任柯瑞身邊的得分後衛，簡直不可思議。「我欣賞他的努力工作。這傢伙處於最佳狀態是有原因的。他不走捷徑，智慧超過他的年齡。為人簡單，但充滿競爭力。現在還能和他並肩作戰，打季後賽，這種感覺很好，我會在餘生中珍惜這些時光。希望我們能在這場比賽中創造出遺產，即更優秀的後場組合之一。」

湯普森得到26分。（記者劉先進╱攝影）