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聖荷西慶祝地球日 全市舉行40場清理垃圾活動

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
馬漢宣布，截至地球日當天，有1000名義工參加Inagur-Action，在全市範圍內共清理四萬磅垃圾。（記者葛歆睿 / 攝影）
馬漢宣布，截至地球日當天，有1000名義工參加Inagur-Action，在全市範圍內共清理四萬磅垃圾。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西市4月22日世界地球日這天舉行了一年一度的「偉大美國清理垃圾」活動。全市40個地點，民選官員、市府員工、鄰里協會和居民們一起清理垃圾、美化社區。聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、第七區市議員段安（Bien Doan）當日上午來到桑蒂小學（Santee Elementary School），加入來自Catholic Charities、Educare California at Silicon Valley和附近社區的近百名義工活動。

馬漢致詞表示，活動的意義不僅是清理垃圾，更是展現對地球的尊重、作為公民的自豪感，並且提供了與鄰里相識的機會。他說：「我們生活的世界，人人都很忙，壓力很大，總在滑手機，這讓我們有點脫離。有這樣的一個機會，去認識彼此、並肩工作，讓我們的城市成為一個更好的地方，在我看來十分特別。」

馬漢在就職典禮上提出「回歸基本」，其中一個重點就是清潔城市。他上任後發起了一個名為Inagur-Action的系列活動，每周六在聖荷西不同地區，與義工一起清理美化街道與公園。馬漢宣布，截至地球日當天，已有1000名義工參加了Inagur-Action，在全市清理了四萬磅垃圾，清除了無數塗鴉，並種了許多樹。他承諾將繼續下去，把它變成一項永久的固定活動。

段安感謝馬漢美化聖荷西的決心。他說，今天來了這麼多義工，而且從小孩到上了年紀的長者都有，他感到難以置信也同時很欣慰，因為地球日活動，「不僅是為了今天，更是為了我們兒童的未來。」段安說：「我們只有一個地球，共同努力下，我們可以創造更多。」

當日市長和許多義工都身穿印有#BSJProud字樣的T恤或連帽衫。#BSJProud聖市公園、娛樂和鄰里服務部 （PRNS）BeautifySJ計畫下的最新活動，鼓勵居民為清潔城市感到自豪。PRNS BeautifySJ部門經理威廉姆斯（Olympia Williams）表示，希望通過#BSJProud傳達「不是我的垃圾，但聖荷西是我的城市、我的家」這一概念。她呼籲更多居民加入#BSJProud，並說：「我們有一百萬個居民，只要有一半的人願意每月貢獻一小時，力量將不可忽視」。

威廉姆斯表示，希望透過#BSJProud傳達「不是我的垃圾，但聖荷西是我的城市、...
威廉姆斯表示，希望透過#BSJProud傳達「不是我的垃圾，但聖荷西是我的城市、我的家」這一概念。（記者葛歆睿 / 攝影）
聖荷西市在4月22日世界地球日這天舉行了一年一度的「偉大美國清理垃圾」活動。在全...
聖荷西市在4月22日世界地球日這天舉行了一年一度的「偉大美國清理垃圾」活動。在全市40個地點，民選官員、市府員工、鄰里協會和居民們一起清理垃圾、美化社區。（記者葛歆睿 / 攝影）
段安說，從小孩到上了年紀的長者都來當義工，他感到相當欣慰。（記者葛歆睿 / 攝影...
段安說，從小孩到上了年紀的長者都來當義工，他感到相當欣慰。（記者葛歆睿 / 攝影）

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