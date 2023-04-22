舊金山中華總商會春宴 慶祝新年花車巡遊成功

舊金山市長布里德大力讚揚今年的花車巡遊。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 中華總商會21日晚間舉行春宴，慶祝今年2月4日舉行的2023年阿拉斯加航空公司冠名贊助大型農曆新年花車巡遊圓滿成功。花車巡遊的主辦方舊金山中華總商會向多個參與團體頒獎，並邀請多位當地政要、社區領袖等共襄盛舉。

本次慶祝春宴在華埠 知名的康年海鮮酒家舉行，出席政要包括舊金山市長布里德、中國駐舊金山副總領事潘慶江、前市長布朗、州參議員威善高、市議會主席佩斯金、警局局長史考特、副局長拉薩、縣警局長宮本、估值官郭華健、市財務長何世豪等。

中華總商會會長劉運方致詞時，向參與花車巡遊的所有組織、個人及贊助商表示感謝。他指出，農曆新年花車巡遊為華埠最大型的文化活動，也成為華埠經濟的驅動力。他還透露，即使今年的花車巡遊遇到了下雨天，還是成為「自 2009年以來最好的一年」，獲得商戶們積極反饋。

劉運方表示，現在已經開始思考下一次的花車巡遊和農曆新年慶祝活動舉行方案。他提議與市府、交通局、巨人棒球隊、金州勇士隊一同合作，推出優惠政策，讓球賽觀眾可以先來華埠停車、吃飯和消費後再乘坐Muni去球場看比賽，促進華埠經濟。

布里德大力讚揚今年的花車巡遊。她表示，大雨沒有阻擋觀眾和參與者的熱情，孩子們在雨中表演、遊行 以及現場樂隊演奏，即便是「傾盆大雨，人們臉上仍然保持著微笑。」她說：「這次遊行將成為我們城市最好的遊行，感謝大家的工作和宣傳，感謝大家年復一年地出現並成為慶祝活動的一部分。」她讚賞中華總商會以及劉運方做出的工作，希望中華總商會將繼續代表華埠商戶。