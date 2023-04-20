舊金山大麻節開幕 2萬人一起呼

此次大麻節首次允許供應商現場售賣大麻產品。（本報檔案照片）

舊金山 一年一度的「420」大麻 狂歡節20日上午在金門公園（Golden Gate Park）拉開帷幕，約有2萬大麻愛好者聚集到嬉皮山（Hippie Hill），以倡導大麻的自由化和合法化。

420大 麻節已經成為一個國際反主流文化的節日，其最早起源於灣區馬連縣聖拉菲市的五位高中生。他們用「420」作為暗語，約定在每天4時20分在校外的一座雕像處見面吸大麻。隨後，「420」逐漸演變成青少年消費大麻的暗語。

去年開始，舊金山首次允許合法的大麻供應商在現場販賣煙熏類和可食用的大麻製品。舊金山娛樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）曾表示，銷售有助於支持當地的大麻產業，21歲以下的人群將不允許進入會場。

儘管加州在2018年成為第一個允許成年人使用娛樂性大麻的州，但反對大麻的聲音一直存在，其中華人社區站在了最前列。

近日一家名為金镜（Gold Mirror）的意大利餐厅開設大麻零售店的提案，得到舊金山都市規畫委員會通過，近百名華裔社區居民表達抗議，聲稱在幼兒園旁邊開設大麻店，是「沒有底線」的。

金門公園還設有音樂表演、冥想、瑜伽、舞蹈等活動。歌手Erykah Badu將在主舞台進行表演。

第五區市議員潘正義（Dean Preston）表示，420大麻節是快樂和積極的。「感謝活動組織者、市府雇員和社區，他們的努力工作將確保每個人都能享受到樂趣和安全。」

舊金山大麻辦公室主任帕托（Nikesh Patel）指出，舊金山將向全國展示，一個成功的、受管制的大麻活動是如何展開的。

官員表示，現場將有100名保安、25名公園管理員、163個移動廁所、免費的Muni班車，以及停車管理員和清潔人員保護活動正常進行。