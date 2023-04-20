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首對華人父女 獲埃利斯島榮譽勳章 獎項歷任得主有總統

記者劉先進╱舊金山即時報導
花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏（右），最近和父親、「亞裔創投教父」中經合董事長劉宇環（左）一起，獲得2023年埃利斯島榮譽勳章，這也是首對華人父女獲此獎項。（受訪者供圖）
花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏（右），最近和父親、「亞裔創投教父」中經合董事長劉宇環（左）一起，獲得2023年埃利斯島榮譽勳章，這也是首對華人父女獲此獎項。（受訪者供圖）

花旗銀行私人財富管理部門全球總裁劉宏敏（Ida Liu），最近和父親、「亞裔創投教父」中經合董事長劉宇環（Peter Liu）一起，獲得2023年埃利斯島榮譽勳章（Ellis Island Medal of Honor）。這也是首對華人父女獲此獎項。

這一獎項頗負盛名，於1986年創立，表彰對美國作出傑出貢獻的領導者。每年5月在埃利斯島舉行頒獎儀式。歷任得獎者包括美國總統拜登，前總統雷根，日本前首相安倍晉三、諾貝爾獎得主等。獲獎者名單會收錄於國會記錄。

劉宏敏20日說，和父親同時獲獎，即謙卑又高興。「父親一直是我的榜樣，我能獲獎，他很自豪。」

劉宏敏統領6000位員工，管理世界三分之一富豪的資產，平均資產超4億。不僅是目前花旗銀行位階最高的華人女性，也是少數擠進美圉金融圈高階的華人女性。

劉宏敏畢業於全美知名文理學院衛斯理學院（Wellesley College），又任職投資銀行美林（Merrill Lynch）數年。當時考慮轉換跑道，是否應該在時尚界發展。經朋友介紹，認識從小就視為榜樣的華裔知名設計師譚燕玉（Vivienne Tam）。後者是第一批來到美國的亞裔時裝設計師之一，並將亞洲美學帶入了美國市場和服裝設計中。兩人一拍即合，打開歐洲市場。還在中國的上海和北京開設了分店。劉宏敏還為她推出新的服裝系列。

在時尚行業工作，劉宏敏發現，幾乎所有的全球時尚設計師都會問，該買什麼股票？有錢怎麼投資？「我總說，打住！我是投資銀行家，從事企業諮詢，並非財富管理，不是私人銀行，那不是我的專長。但還是不斷有人問，我意識到，這是個巨大的機會，巨大的市場空白，提供時尚產業或財富管理解決方案。」

16年前，劉宏敏向花旗銀行提出概念，為時尚精英理財，並擔任時尚零售與娛樂事業私人投資理財部門主管，挖掘藍海新市場。2011年，她在花旗銀行推出專門服務亞洲富豪的項目。最近兩年多，成為花旗銀行私人銀行的全球負責人。

劉宏敏統領6000位員工，管理世界三分之一富豪的資產，不僅是目前花旗銀行位階最高...
劉宏敏統領6000位員工，管理世界三分之一富豪的資產，不僅是目前花旗銀行位階最高的華人女性，也是少數擠進美圉金融圈高階的華人女性。 （受訪者供圖）

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