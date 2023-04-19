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鋼鐵貨櫃改造為遊民新家 聖荷西再填96個臨時住房

記者王子涵╱聖荷西即時報導
聖荷西市長馬漢說，沒有人應該住在帳篷中。（記者王子涵╱攝影）
聖荷西市長馬漢說，沒有人應該住在帳篷中。（記者王子涵╱攝影）

聖荷西瓜達盧佩臨時住房社區（The Guadalupe Interim Housing Community）19日正式建成使用。該社區緊鄰聖荷西警局與聖他克拉拉縣縣府，共計96個獨立住房單元。

建築由貨櫃（集裝箱）改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。參與活動的有聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、前市長李卡多（Sam Liccardo）以及社區合作夥伴代表。

「沒有人應該住在帳篷中。」馬漢說，「像瓜達盧佩這樣的社區，建造費用只是傳統住房的一小部分，但卻為脆弱的遊民社區提供了一個安全和有尊嚴的住房選擇。我尤其高興的是，社區一半的住房就提供給『城市橋樑』（San Jose Bridges）清潔計畫的雇員。提供工作和穩定住所是結束遊民危機的必經之路。」

聖荷西橋樑計畫是由前市長李卡多發起，雇用當地遊民參與城市清潔的項目，以此幫助遊民得到穩定的工作，擺脫無家可歸的境遇。自2022年3月以來，137名遊民參與了該項目，其中46人在包括特斯拉、Goodwill、聖荷西機場找到長期工作，項目共清理出35萬1450磅生活垃圾。

建築由貨櫃改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵...
建築由貨櫃改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵╱攝影）
建築由貨櫃改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵...
建築由貨櫃改造而來，表面被重新塗裝，社區內設有公共學習區、洗衣房等。（記者王子涵/攝影）
聖荷西橋樑計畫是由前市長李卡多發起的，雇用當地遊民參與城市清潔工作的項目。（記者...
聖荷西橋樑計畫是由前市長李卡多發起的，雇用當地遊民參與城市清潔工作的項目。（記者王子涵╱攝影）

遊民 聖荷西 特斯拉

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