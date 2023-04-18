我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防長盛讚普亭促進世界和平 官媒未提、推特瘋傳

報稅截止…疫情優惠沒了 這些人退稅大減

舊金山市府將免除華埠「違規」遮陽篷罰款和整改費用

記者李怡╱舊金山即時報導
舊金山市府立法免除華埠「違規」遮陽蓬的罰款和整改費用。（記者李怡╱攝影）
舊金山市府立法免除華埠「違規」遮陽蓬的罰款和整改費用。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德和市議會議長佩斯金 (Aaron Peskin) 18日宣布，將提出立法，赦免全市範圍內違規招牌遮陽篷的罰款。只要在 2023 年 12 月 31 日之前向市政府提交許可申請，現有遮陽篷所有者即可免除許可費和檢查費。根據擬議的立法，已通知的違規罰款也將被免除。

擬議的立法規定，現有遮陽篷的小型企業和業主，無需聘請有執照的承包商或安裝人員準備專業圖紙後才能獲得許可證。遮陽篷有必須解決的安全問題除外。樓宇局（DBI）將為小企業提供所需信息的簡化模板，用於記錄現有的遮陽篷結構。此項立法將為企業節省金錢和時間。

布里德表示，當天提出的計畫是為了讓不堪重負的小企業社區，盡可能輕鬆地應對針對他們的大量投訴。這一支持對經濟和社區的活力至關重要。

佩斯金表示，大赦計畫提供了一種簡單且負擔得起的方式，來使遮陽篷合規，確保行人安全，並保護小企業主未來免受未經許可的遮陽篷相關的投訴和違規行為。他感謝市長辦公室和市政府許可部門的合作，並敦促所有受影響的業主儘快申請。如在申請方面需要幫助，可聯繫他的辦公室。

在擬議的立法生效之前，樓宇局取消了對遮陽篷不合規投訴的執法，除非是需要立即採取行動的緊急生命安全問題。除緊急生命安全問題外，樓宇局還將對違規通知的執法延遲 180 天。

需要許可幫助的小企業也可以聯繫舊金山小企業辦公室，致電 628-652-4949、訪問 sf.gov/OSB、或發郵件到[email protected]

舊金山

上一則

金山華裔居民望市議會叫停大麻店

延伸閱讀

NBA季後賽加州內戰 金山vs.沙加緬度市長互噴垃圾話

NBA季後賽加州內戰 金山vs.沙加緬度市長互噴垃圾話
北加州櫻花節金山巡遊 吸引數萬人 布里德以櫻花裝飾纜車

北加州櫻花節金山巡遊 吸引數萬人 布里德以櫻花裝飾纜車
「繽FUN天后」金山華埠春日節 熱鬧登場

「繽FUN天后」金山華埠春日節 熱鬧登場
海灣金銀島 增建戒毒康復中心

海灣金銀島 增建戒毒康復中心
布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者

布里德宣布規畫金山「海灣之家」 5年減少5成無家者

熱門新聞

舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

2023-04-13 13:55
在TikTok帳戶@aokayblends96發布的視頻中，一名司機和同伴向Chick-fil-A得來速（Drive thru）員工提出給她4萬5000元現金，讓她辭去工作，但被拒絕（TikTok / @aokayblends96視頻截圖）

辭職就能得4萬5000元 卻被快餐店員工拒絕

2023-04-12 18:59
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38
紐約時報表示，受到大規模裁員、主管缺席和工作壓力的影響，Meta的員工士氣大受打擊。（Getty Images）

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

2023-04-13 12:12
嫌犯莫梅尼（左）與被刺殺者鮑勃·李（右）均為科技業企業家。（記者李怡／翻攝）

嫌犯殺鮑勃·李 疑為妹妹起衝突 莫梅尼律師：謀殺證據不足

2023-04-15 02:20
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

2023-04-14 02:12

超人氣

更多 >
按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊

按錯門鈴…密蘇里州16歲非裔少年 遭白人屋主槍擊
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮

何超蓮「最後單身夜」辣穿公主裝 賭王三房竟不出席婚禮
56歲王祖賢近況曝光 網見照片驚「怎麼變成這樣」

56歲王祖賢近況曝光 網見照片驚「怎麼變成這樣」