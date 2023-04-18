舊金山市府將免除華埠「違規」遮陽篷罰款和整改費用

舊金山市府立法免除華埠「違規」遮陽蓬的罰款和整改費用。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德和市議會議長佩斯金 (Aaron Peskin) 18日宣布，將提出立法，赦免全市範圍內違規招牌遮陽篷的罰款。只要在 2023 年 12 月 31 日之前向市政府提交許可申請，現有遮陽篷所有者即可免除許可費和檢查費。根據擬議的立法，已通知的違規罰款也將被免除。

擬議的立法規定，現有遮陽篷的小型企業和業主，無需聘請有執照的承包商或安裝人員準備專業圖紙後才能獲得許可證。遮陽篷有必須解決的安全問題除外。樓宇局（DBI）將為小企業提供所需信息的簡化模板，用於記錄現有的遮陽篷結構。此項立法將為企業節省金錢和時間。

布里德表示，當天提出的計畫是為了讓不堪重負的小企業社區，盡可能輕鬆地應對針對他們的大量投訴。這一支持對經濟和社區的活力至關重要。

佩斯金表示，大赦計畫提供了一種簡單且負擔得起的方式，來使遮陽篷合規，確保行人安全，並保護小企業主未來免受未經許可的遮陽篷相關的投訴和違規行為。他感謝市長辦公室和市政府許可部門的合作，並敦促所有受影響的業主儘快申請。如在申請方面需要幫助，可聯繫他的辦公室。

在擬議的立法生效之前，樓宇局取消了對遮陽篷不合規投訴的執法，除非是需要立即採取行動的緊急生命安全問題。除緊急生命安全問題外，樓宇局還將對違規通知的執法延遲 180 天。

需要許可幫助的小企業也可以聯繫舊金山小企業辦公室，致電 628-652-4949、訪問 sf.gov/OSB、或發郵件到[email protected] 。