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金山華裔居民望市議會叫停大麻店

記者張曼琳╱舊金山即時報導
會前有近百名華裔社區居民在市政廳門前進行示威活動。（記者張曼琳╱攝影）
會前有近百名華裔社區居民在市政廳門前進行示威活動。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山都市規畫委員會（Planning Commission）通過在該市第七區Taraval街800號「金鏡（Gold Mirror）」的義大利餐廳內，開設名為「綠鏡（ Green Mirror）」大麻零售點後，在社區的反對聲音下，這項議題在18日進入市議會進行討論。

下午3時，市議會對此進行討論前，在會前有近百名華裔社區居民在市政廳門前進行示威活動。他們手中舉起「反對大麻店 在孩子附近」等中英文標語並大喊口號，希望市議員採取行動，確保在距離幼兒園和學習等教育設施600呎內不會有大麻店。

有示威人士認為，將大麻店開設在幼兒園旁邊為「沒有底線」，並指出在「金鏡」餐廳對面就有華人幼兒園，以及其他青少年活動中心等。

Taraval街800號「金鏡」在社區頗具名氣，曾獲得州長紐森（Gavin Newsom）和前市議員Sean Elsbernd的賀狀。餐廳東主是姓氏為迪格蘭德（DiGrande）兩兄弟，他們計畫在餐廳2樓開設大麻零售點。

在3時後，舊金山市議會開始了公共評論，在10分鐘的簡短接受後，在場的各位華裔人士輪流發言一分鐘，以粵語或英文表示反對。華裔市議員陳詩敏在公共評論用粵語向在場居民表示感謝，感謝他們對社區的關心並花時間在市議會發言。

示威人士手中舉起中英文標語並大喊口號以示反對。（記者張曼琳╱攝影）
示威人士手中舉起中英文標語並大喊口號以示反對。（記者張曼琳╱攝影）
有示威人士認為，將大麻店開設在幼兒園旁邊為「沒有底線」（記者張曼琳╱攝影）
有示威人士認為，將大麻店開設在幼兒園旁邊為「沒有底線」（記者張曼琳╱攝影）

大麻 華裔 舊金山

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