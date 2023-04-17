NBA季後賽加州內戰 金山vs.沙加緬度市長互噴垃圾話

NBA季後賽，勇士和國王交戰掀話題，勇士球迷聚集在舊金山市大通中心廣場為球隊加油。(中央社)

美國職籃NBA季後賽 開打，北加州鄰居隊伍勇士 和國王系列賽備受關注，火藥味蔓延至球場外，舊金山 和沙加緬度兩大城市的美食、人氣，甚至市長都成了媒體熱議焦點。

17日晚間，NBA勇士和國王進行季後賽首輪第二戰，儘管國王兩天前以126：123拿下首勝，勇士球迷信心不減，傍晚陸續湧入舊金山大通中心球場廣場觀看直播，不少遊民在廣場外的街道上遠望大螢幕，感受沸騰氣氛。

勇士與國王球場相距僅約1.5小時車程，好鄰居首度在季後賽交手，媒體和民眾高度關注，「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）和「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）近日都在網站首頁大篇幅報導賽況。

球賽之外，兩大城市從市長到美食文化，都成為討論話題。

籃NBA勇士隊15、17兩日舉辦直播派對，吸引大批球迷到場，小勇士迷緊盯大螢幕，現場氣氛沸騰。(中央社)

沙加緬度市長史坦柏格（Darrell Steinberg）和舊金山市長布里德（London Breed）都出生在舊金山，媒體報導，史坦柏格在季後賽開打前傳了簡訊邀布里德一起打賭，猜國王還是勇士會在系列賽勝出，但布里德並未下注。

布里德幽默喊話，笑稱「國王隊連想都不用想」；曾是勇士球迷的史坦柏格，成為沙加緬度市長後轉為支持國王，國王拿下首勝後，他立即推文表示，沙加緬度不是別人的影子，「我們的賽場、城市、球迷都是獨一無二的」。

雙城市長隔空較勁，兩地的食物也被媒體評比了一番，若是比米其林星星，沙加緬度遠不及舊金山，去年摘星餐廳各為2家和28家，但是以CP值來說，沙加緬度不論經營餐廳或是街頭美食，價格都較舊金山平易近人許多。

相比兩地的人口變化，2000至2021年間，沙加緬度人口增加近30%，舊金山則為5%。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，當舊金山人口外移時，沙加緬度人口並未流失，不少人甚至是從舊金山搬到沙加緬度，沙加緬度人氣呈升溫趨勢。

國王17年來首次重返季後賽，火藥味從場內蔓延到場外，不少北加州籃球迷陷入選邊站的抉擇，勇士球迷卡德隆（Jose Calderon）說，雖然他非常替國王感到開心，但仍堅信勇士將很快取得4勝，並期待20日到勇士主場，近距離為球隊加油。