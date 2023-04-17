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謊報遭性侵…史丹福大學前員工首出庭 沉默不語

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謊報遭性侵…史丹福大學前員工首出庭 沉默不語

編譯組編譯組／史丹福17日電
謊報遭性侵史丹福大學員工首次出庭。（美聯社）
謊報遭性侵史丹福大學員工首次出庭。（美聯社）

史丹福大學的一名前雇員17日被提審。她被指控多次謊稱被惡性強姦，以對一名同事進行報復。她的謊報引發了校園內的廣泛恐慌，人們以為有一名性侵者正在跟蹤婦女。

來自聖她克拉拉的格里斯（Jennifer Ann Gries）當天首次出庭時沉默不語，她被指控犯有兩項偽證重罪（perjury）和兩項作虛假犯罪報告（making a false crime report）的輕罪。她被命令在6月21日返回法庭進行答辯。同時被允許在監督下保持自由。

檢察官說，在大學住房服務部門工作的格里斯謊稱自己被強姦，是為了報復一名同事，她認為這名同事無視她對他的鐘情。

第一次報告是在8月9日，當時格里斯聲稱她在Munger宿舍樓附近的一個停車場被一名身分不明的男子抓住，把她帶到一個衛生間並強姦了她；大約兩個月後，10月7日，格里斯再次她聲稱一名男子走進她的校園辦公室，抓住她並將她拖入地下室，在那裏強姦了她。兩次格里斯都進行了性侵犯醫療檢查，但告訴醫務人員，她不想和警察說話。

這兩次，她都把她的同事，一名20多歲的黑人男子，描述為她聲稱的襲擊者。

這些報導激起了人們對強姦犯逃脫並在史丹福大學校園內遊蕩的普遍恐慌。學生團體還進行了一次校園遊行，呼籲為倖存者提供更多的諮詢支持，並迅速清除實施性侵犯的學生和工作人員。

然而，檢察官說，格里斯的說法都不是真的。虛假報告指控稱她向醫務人員撒謊，偽證罪來自格里斯簽署表格以獲得加州受害者賠償委員會（California Victim Compensation Board）的福利。

1月下旬，檢察官調查員表示，格里斯在警方的採訪錄音中，「承認對強姦案撒謊，並給虛假指控的對象寫了一封道歉信」。

在周一的聽證會上，格里斯還被下達了禁止接觸令，必須與該同事保持至少300碼的距離。史丹福大學周一表示她「不再在史丹福大學工作」。

周一，處理格里斯案件的檢察官曼卡尤斯（Marina Mankaryous）請遭受過性侵犯的人仍然要報告這些罪行。「像這樣的案件不僅對受害者有傷害，而且對性侵犯的幸存者也有傷害」，她說。「但是，檢察官辦公室鼓勵人們報案，他們將得到支持，我們將追究性犯罪者的責任」。

性侵 檢察官 史丹福大學

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