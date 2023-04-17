參與多起大規模槍擊 加州逮捕17嫌

州總檢察長邦塔等17日表示，多個機構聯合行動，逮捕了在加州參與多起大規模槍擊案的17名重罪嫌疑人。（記者劉先進╱攝影）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）、尤巴市（Yuba）警長貝克（Brian Baker）和薩特縣（Sutter）地檢長杜普雷（Jennifer Dupré）17日舉行記者會宣布，多個機構聯合行動，逮捕了在加州參與多起大規模槍擊 案的17名重罪嫌疑人，繳獲41支槍。

邦塔說，這些犯罪集團，對薩特、沙加緬度、聖荷昆（San Joaquin）、蘇拉諾（Solano）、宇洛（Yolo），麥賽德（Merced）的諸多暴力犯罪和槍擊事件負責，其中包括五起謀殺未遂案。這些團體的成員參與了2022年8月27日發生在士德頓（Stockton）錫克教寺廟的大規模槍擊事件，以及2023年3月23日發生在沙加緬度錫克教寺廟的槍擊事件。另一方面，在調查期間，執法部門得以防止另外兩起槍擊事件的發生。

這次的行動中，16日的聯合執法行動規模最大，探員們在20個地點執行搜查令，繳獲了41支槍。

邦塔表示，由於司法部特工和薩特縣執法夥伴的合作和迅速行動，讓加州變得更加安全。任何家庭都不應該擔心在他們的孩子生活和玩耍的社區中，發生駕車射擊或其他形式的槍枝暴力，「由於這種聯合執法的努力，我們正在將街頭上的槍枝移除，並將可疑的幫派 成員及其同夥關進監獄。我們一起把公眾安全放在首位。」

這次的調查開始於2023年2月，涉及尤巴-薩特麻醉品和幫派執法工作隊、尤巴警局、加州司法聽（DOJ）特別行動組、加州公路巡警（CHP）特別行動組、國土安全調查局等部門。透過合作，加州司法廳特別行動組在全州範圍內打擊暴力犯罪、州內毒品販運，以及組織犯罪、幫派與犯罪集團。