「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

灣區 法律援助中心（Bay Area Legal Aid）的代表柯埃（Renee Coe）說，曾有印度女學生前來求助，有人冒充移民 和海關執法局（ICE）的電話，聲稱如果她不支付1萬8000元的保證金，將被拘留和驅逐出境。結果她不幸被騙，失去整個學期的全部生活費用。希望市民碰到類似騙局，一定要小心謹慎。

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙 」現象討論會。不少代表分享騙局。

柯埃說，灣區法律援助中心，每月在灣區提供五個基於社區的消費者權利診所，分享多語種傳單。這些社區診所專門處理詐騙與身份盜竊，債務訴訟等。此前在這些消費者權利診所幫忙時，得知一件事。有印度女學生前來求助，遭遇冒名頂替詐騙（imposter scams）。她在美國待了一年時間，有一次接到一個電話說，對方是從移民和海關執法局（ICE）打來的，她與一項罪行有關，如果不支付1萬8000元的保證金，將被拘留和驅逐出境。來電顯示的是移民和海關執法局的真實號碼。當她還在電話時，又接到了第二個電話，據說是來自當地執法部門。來電顯示也與舊金山警局一致。

柯埃分析，這種手法很有說服，也很嚇人，「騙子做的一件事是，強調情況的緊迫性，以至於你沒有時間與朋友或家人做直覺檢查，親友可能會問，這是不是真的？大多數時候，當人們被騙後，第一個和他們交談的人，就意識到這是騙局。但這個女學生，沒有機會和親友談話，因為騙子要求，必須馬上去做，否則會逮捕她。所以她最終透過Zelle支付轉賬，和Target禮品卡，轉了1萬8000元給對方，這相當於她整個學期的所有生活費用。」

後來，受害者和朋友提及此事，他們認為這是騙局。同一天，她聯繫了當地執法部門和聯邦調查局、Target公司，能夠收回的資金大約700元，這是因為最後一張禮品卡上有餘額沒兌現。