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聖他克拉拉市議員 被控作偽證

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉即時報導
聖他克拉拉市議員貝克爾（Anthony Becker）因涉嫌對向聖他克拉拉縣民事大陪審團撒謊而被指控犯有偽證罪。（取自聖塔克拉拉市府網站）
聖他克拉拉市議員貝克爾（Anthony Becker）因涉嫌對向聖他克拉拉縣民事大陪審團撒謊而被指控犯有偽證罪。（取自聖塔克拉拉市府網站）

聖他克拉拉市議員貝克爾（Anthony Becker）因涉嫌向聖他克拉拉縣民事大陪審團撒謊而被指控犯偽證罪。事件起因是一份描述幾名聖他克拉拉市議員與舊金山49人隊之間不道德關係的報告被洩漏。

聖縣地檢處周五宣布了這一指控，地檢官羅森發聲明表示，市議員貝克爾違背了公眾的信任。民選官員在大陪審團面前作偽證，是對司法系統的蔑視，必須追責到底。

法庭文件顯示，羅森聲稱貝克爾在11月時說謊，否認將民事大陪審團報告洩露給矽谷之聲（Silicon Valley Voice）和舊金山49人隊。

這份名為「違反體育道德的行為：聖克拉拉市議會」的報告，原定於10月10日發布。然而，包括矽谷之聲在內的多家媒體卻於10月7日發布了報告的草稿。

據稱，貝克爾在幾天前將該報告發送給了49人球隊的首席通訊和公共事務官以及當地媒體。該報告詳細描述了包括貝克爾在內的幾名聖克拉拉市議員與舊金山49人隊之間的不道德關係，批評49人隊對城市和城市官員的巨大影響力。

49人隊及其老闆傑德約克已向聖克拉拉選舉投入了數百萬美元，去年花費超過140萬元支持貝克爾的市長競選。

洩漏機密文件被指控為輕罪，而作偽證被指控為重罪。如果偽證罪成立，貝克爾將面臨四年監禁。他將於17周一上午9時出庭。

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