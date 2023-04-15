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30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

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30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

編譯組／沙加緬度電
海沃市30歲的平尼是州府槍擊事件的嫌疑人，目前已被捕。（羅斯維爾警方提供）
海沃市30歲的平尼是州府槍擊事件的嫌疑人，目前已被捕。（羅斯維爾警方提供）

沙加緬度地區的多個執法機構一度搜尋一名海沃男子，據稱他周三（12日）晚上在羅斯維爾（Roseville）和柑橘崗（Citrus Heights）開槍射擊，並威脅要向加州州議會大廈（California state Capitol）開槍，造成州議會大廈周四（13日）上午關閉。這名嫌犯目前已經落網。

當局確認，海沃市30歲的平尼（Jackson Pinney）是這兩起事件的嫌疑人。據報，周三晚上8點45分左右，一名開著金色F-150的男子開車經過柑橘崗，從他的車裡開槍。大約十分鐘後，羅斯維爾警察抵達Eureka路和Douglas大道的凱瑟羅斯維爾（Kaiser Roseville）婦女兒童醫療中心。警方說，一輛與柑橘崗事件符合的車輛乘員，在駛出停車場時向大樓開槍。

警方稱，有兩發子彈被發現射入該醫療設施的外部，但沒有人受傷，子彈也沒有穿透大樓。一些消息來源稱，嫌疑人在警察到達前離開該地區時，威脅要向州議會大廈開槍。

警方確定了與平尼有關的兩輛車：一輛2002年金色福特F-150單排座皮卡，上面有一個黑色的軟噸位罩，以及一輛1996年白色Acura Integra。

周四上午9時左右，州議員和工作人員被引導到O街的一棟辦公樓召集會議，大廈疏散工作悄然迅速進行。他們在9時45分從一個委員會的聽證室召開會議，幾分鐘後就休會了。到上午10時30分，州議會大廈周圍的活動都恢復正常。

上午11時過後，一份發給州議會工作人員的備忘錄說，包括立法辦公大樓在內的州議會大廈仍然開放，但員工可以在當天剩下的時間在家工作。首席行政官洛佩斯（Lia Lopez）發電子郵件告訴立法者，「在大樓和停車場間的道路上已加強安保」。

據羅斯維爾警方稱，下午4時前，平尼在Granite Bay地區被找到並被捕。負責州議會大廈安全的加州公路巡警（California Highway Patrol）說，州議會大廈仍然不對公眾開放。同時，立法官員表示在這座有148年歷史的建築中，已加強安全工作。

在一份聯合聲明中，參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）和眾議會議長蘭登（Anthony Rendon）感謝執法部門和其他官員在迅速清理州議會大廈的行動，並對計畫周四到州議會大廈的公眾受到干擾表示歉意，並表示在這種情況下，必須把每個人的安全和安保放在第一位。

警察 加州

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