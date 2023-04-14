Web3.0世代來臨 矽谷工程師該如何應對？

為了讓更多人了解科技業界的最新動態，美洲中國工程師學會將於本月22日舉行年會，並邀來科技各領域專家，分享科技最新動態。（記者江碩涵／攝影）

科技界變化多端，許多去年還熱烈討論的話題，一夕之間就變成過往雲煙。今年科技界最流行的議題就是AI 人工智慧，尤其是ChatGPT問世後，許多科技界人士都開始更加關注未來的AI發展趨勢，也大呼Web3.0終於到來。為了讓更多人了解科技業界的最新動態，美洲中國工程師學會將於本月22日舉行年會，並邀來科技各領域專家，分享科技最新動態。

美洲中國工程師學會表示，今年年會主題是「技術融合賦能連結（Empower Connectivity Through Technology Fusion）」，將是人工智能、區塊鏈、虛擬貨幣 、網絡安全、元宇宙等一系列新興技術迅速爆發、相互融合的一年。

今年的主題也將圍繞著人與人的連結、人與機器的連結、機器與機器的連結。美洲中國工程師學會表示，今年科技業界將出現非常迅猛的技術突破和創新，身為工程師，既好奇也渴望了解在當前這個技術爆發的年代，可以期待什麼、做什麼準備來應對？

研討會將分四階段多樣主題與型式。首先登場的技術演講由長期專注於網路安全的Zentera Systems 執行長李兆興博士（Dr. Jaushin Lee）開場，接著有全球製造業巨擘Bosch副總裁和首席科學家Liu Ren分享AI以及ChatGPT如何應用到工業。

第三階段是區塊鏈和Web 3.0的專題座談，與談嘉賓包括連續創業家、創投基金合夥人、公司創始人和CEO 。最後壓軸由Mattermost CEO兼聯合創始人Ian Tien與Landing AI副總裁Kai Yang與談對話。

活動當天的晚宴則會頒發年度企業家獎。今年得主包括美超微（Supermicro）創辦人兼執行長梁見後（Charles Liang）榮獲傑出企業家終身成就獎、未上市獨角獸 Mattermost 創辦人兼執行長 Ian Tien 榮獲矽谷年度新興企業家獎。