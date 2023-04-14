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美洲中工會舊金山分會44屆年會 22日展開

記者葛歆睿／聖荷西即時報導
中工會表示，年會下午的研討會將免費對公眾開放，
中工會表示，年會下午的研討會將免費對公眾開放，

美洲中國工程師學會（美洲中工會，CIE）金山分會將於本月22日在聖他克拉拉會議中心 （SantaClara Convention Center） 舉行第44届年會。中工會今年年會主題是「技術融合，賦能連結（Empower Connectivity Through Technology Fusion）」，包括新興科技研討會與晚宴暨頒獎典禮。研討會特別邀請了人工智慧、機器學習、雲計算、網絡安全、區塊鍵、虛擬貨幣、Saas、Web 3.0等領城的頂尖專家，講述各領城的技術突破和跨領城的技術融合，如何賦能商業典人類閒的連結，並預測技術進步的長期影響。

主辦方表示，自人工智能去年年底興起以來，圍繞著人與人的連結、人與機器的連結、機器與機器的連秸，出現了非常迅猛的技術突破和創新，已經在方方面面影響到了每一個人。因此今年特地擴大邀約，下午的研討會免費對公眾開放，希望社區中任何對這些議題感興趣的人都來參加。

研討會下午1時開始至5時結束，雖然免費但需要提前網上註冊。晚宴下午5時30分開始，請至美洲中工會官方網站cie-sf.org查詢。

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