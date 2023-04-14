癮君子康復中心 擴建到北加金銀島

金銀島可容納 70 個床位的健康中心。（sf.gov）

舊金山 市長布里德和舊金山公共衛生部（SFDPH）14日宣布在金銀島（ Treasure Island ）開設可容納70個床位的健康中心，為有精神健康和毒品 濫用問題的人，提供治療後的康復護理。

布里德表示，這一健康中心將用於重大精神治療後的後續康復護理，這一計畫也是為解決舊金山街頭無家精神疾患措施的一部分。

目前在舊金山已經有2,200 張健康恢復床位。新增的70個床位，是舊金山公共衛生部為治療精神健康和毒品濫用患者承諾的一部分。在過去兩年共新增了250張同樣的護理床位。

新增的這70張床位，同時也支持為精神和毒品濫用患者，在結束治療後提供長達兩年的過渡性康復住房，以做為他們生活和找到工作的過度。

健康中心的床位。（sf.gov）

包括金銀島在內的第六區市議員麥德誠表示，他深有感觸，認為毒癮者在戒毒過程中，的確需要有一個穩定和支持性住所的重要性，他非常支持這一個健康床位計畫，這些床位將在住院治療與社區之間架起一座橋樑，讓需要的人可以獲得恢復日常生活所需要的支持。他說，為解決舊金山現在的街頭危機，人們需要這樣的服務。

有關舊金山擴大行為健康床位的最新訊息，可以直接查詢網路：https://sf.gov/residential-care-and-treatment。