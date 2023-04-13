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全美首位亞裔四年制大學校長張蘊禮 分享希洛州大經驗

記者李榮／庫比蒂諾即時報導
張蘊禮（左）是全美第一位四年制大學的亞裔校長。（記者李榮／攝影）
張蘊禮（左）是全美第一位四年制大學的亞裔校長。（記者李榮／攝影）

曾擔任全美第一位亞裔四年制大學校長的張蘊禮，於庫比蒂諾參加「[email protected]'s」座談，分享她的人生奮鬥經驗，以及擔任校長時面臨的挑戰與克服的過程。張蘊禮細數當時奔走為學校找資金、尋資源，以及在夏威夷大島與當地居民溝通的往事，並強調勇於開創才能創造新的可能。

張蘊禮畢業於台灣成功大學化學系，來美先堪薩斯州立大學讀學士，又在伯克萊大加大（University of California Berkeley）取得碩士及博士學位。在1998年到2010年期間，她擔任夏威夷大學希洛分校（University of Hawaii at Hilo）校長，也是美國首位擔任四年制大學校長職務的亞裔女性。

張蘊禮半開玩笑地表示，當時去夏威夷大學希洛分校完全是意料之外，那時有人問她「下一步想去哪裡？」她回「夏威夷」。後來還真被推薦成為校長候選下中的一員，自己也非常驚訝，更沒想到後來真的成為校長。夏威夷大學希洛分校在大島，比起美國本土及熱鬧的夏威夷光觀區還是處於比較偏遠；但在張蘊禮的努力之下，一方面聆聽當地人實際的需求，並且到華府遊說，最後讓夏威夷希洛州立大學的學生人數在任內增長了約五成，聯邦政府的研究基金數額更增加近六倍、達到每年2000萬元。

她表示，校長的角色就是了解需求，類似媒人一樣，幫忙媒合資源。在擔任校長任內，她帶入創業精神與科技資源，並邀請美國本土頂尖學者去學校演講，提升夏威夷大學希洛分校的水準。最值得驕傲的是，後來當地媒體把封她為「社區校長」，足見努力獲得社區的肯定。

張蘊禮並說，夏威夷大島上有著Mauna Kea火山，自然條件好、沒有光害，是世界上最好的觀測天文的地點之一。她在任時不但不斷增進天文台方面的設備與資源，更同時將夏威夷人的傳統文化與天文知識結合進去設計，強化在地特色。

另外張蘊禮還回憶，當時大島上還是比較原始，連藥局都沒有，主因是請不到藥師駐點執業。而如果有島上住民到美國本土或其他地方學習藥學，後來也很可能因為要背負高額的學生貸款，選擇留在本土工作賺錢，而不是回到家鄉。發現問題後，她策動籌畫，最後成功在學校開設了島上第一所藥學院，培養當地人成為藥師，在地服務。

張蘊禮的夫婿是被稱為「光纖教父」的創業家龔行憲，兩人都長期投身公益與社區服務。當日龔行憲也到場參與張蘊禮的分享，甚至在前一天晚上還親自幫張蘊禮做投影片到深夜，一起準備講座。龔行憲說，張蘊禮在夏威夷大學希洛分校的經歷非常辛苦，甚至可以說是「比創業還難」。

夏威夷 亞裔 貸款

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