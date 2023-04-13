積雪嚴重 北加度假勝地一棟房屋遭壓垮

房屋結構不堪負重。（特拉基警方提供）

灣區華人 最愛的滑雪勝地太浩湖（Lake Tahoe）附近今年降雪 量超大，許多人去太浩湖度假選擇住宿的特拉基（Truckee）一帶更是雪量豐富。雖然時序已經進入春天已不再降雪，但累積的雪量依然帶來不少損害。特拉基警方13日指出，由於積雪量過大，特拉基一戶民宅竟被整棟壓垮，所幸沒有人受傷。

特拉基警方表示，警方與特拉基建築管理部門是在12日接獲報案，稱特拉基一戶民宅被壓垮。現場滿目瘡痍，還好沒有造成人員的傷亡。

警方說，過去的這個冬天降雪量非常大，雖然最壞的暴雪時節已經過去，但是許多地方都還有積雪，不少建築的屋頂上有大量積雪，重量不輕，可能會影響建築物的結構。呼籲民眾留意建物的狀況，如果發現門窗難以打開，或是牆壁上出現裂痕，又或是建物的樑柱、牆壁不正常歪斜等，都是警訊。民眾最好應找除雪公司幫忙，並尋求專業的鑑定公司勘查結構。

在太浩湖附近投資房產的華人Adam Chen也表示，今年的降雪量非常大，他擁有物業的地段海拔比較低因此降雪量沒有特拉基山上雪量那麼多，但還是有著比起往年「多很多」的積雪。屋頂上的積雪到目前都還沒有完全融化，很厚的一層積在屋頂上面，重量可想而知。

他表示，包括特拉基與太浩湖附近許多住宅都是被用來作為度假屋，有些地方可以作為短租，有些則不行，有些地方則是需要申請許可證，但需要排隊。今年也因為積雪嚴重，其實租房生意並不是太好，因為多次大雪，雪鍊管制甚至封路都影響遊客前往的意願。也可能是因為整體天氣不好，太浩湖下雪時灣區也在大雨，許多人不願出門。不過，天氣太過惡劣時，沒有短租客預定前往其實也有好處，畢竟極端氣候時，降雪量太大甚至連門前坡道都被完全淹沒，租客進不去也出不來。就他所知，特拉基一代山上甚至有可能雪會淹沒到一層樓。