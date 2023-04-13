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春日風光明媚 矽谷五大牧場可看可摸小動物 小孩樂瘋

記者王子涵／灣區即時報導
試想一下和剛出生幾個月的小羊羔一起做瑜伽，真是太療愈了。（取自農場官網）
試想一下和剛出生幾個月的小羊羔一起做瑜伽，真是太療愈了。（取自農場官網）

和小動物相處，是孩子探索世界最好的方式之一，尤其春假到來，許多孩子都期待到外遊玩。小編盤點了矽谷灣區五大牧場，孩子可以近距離與小動物互動，騎小馬和小羊做瑜伽，聽起來是不是很有趣呢？當「加州三俗」無法滿足你時，小動物農場絕對是親子家庭遊玩的不二之選。

一、Hidden Villa Farms

四月正是小羊剪毛季節，農場工匠會全程展示如何修剪、加工和紡紗羊毛，工作人員細心講解，讓孩子們沉浸在與小羊的親暱互動中。

試想一下和剛出生幾個月的小羊羔一起做瑜伽，真是太療愈了。（取自農場官網）
試想一下和剛出生幾個月的小羊羔一起做瑜伽，真是太療愈了。（取自農場官網）

農場對小朋友十分友好，透過有趣的主題活動，激發孩子們的好奇心和探索力，如森林治療、射箭、與昆蟲做朋友、認識野花、地球俱樂部等，建議家長們做好功課，提前預約。

門票10元，需要預約，地址：26870 Moody Rd, Los Altos Hills。

二、Lemons Farm

這裡更像是一個遊樂園，最吸人眼球的項目便是「山羊瑜伽」（Goat Yoga）。試想一下和剛出生幾個月的小羊羔一起做瑜伽，真是太療癒了。15到20隻懵懂小羊可能會爬上你的肩膀，咬住你的衣服，趴在你的懷裡，無論是大人還是孩子，都會是一段特殊的經歷。

農場內還有遊覽小火車、鬼屋、跳跳床、騎小馬等豐富項目，可玩性極高！

成人票10元，兒童票20元至25元，地址：12320 San Mateo Road, Half Moon Bay,

三、Ardenwood Historic Farm

從名字不難看出，這裡是一處歷史文化古蹟。源自100年前的維多利亞式建築是拍片、婚禮的最佳場景。飼養的動物也以常見的農場動物為主，主打原汁原味。

農場內的鐵路曾鏈結著東灣各處城鎮，坐上去能夠體驗到西部拓荒時代的浪漫情懷。

門票免費，地址：34600 Ardenwood Blvd. Fremont, CA 94555

源自100年前維多利亞式建築是拍片、婚禮的最佳背景。（取自農場官網）
源自100年前維多利亞式建築是拍片、婚禮的最佳背景。（取自農場官網）

四、Emma Prusch Farm Park

在這裡你可以找到聖荷西最大的穀倉，有四樓高，小動物是農場必不可少的成員，農場準備了小袋穀物供遊客購買投餵。

周末，農場特別為學齡前兒童準備了做飯、園藝、照顧動物等有趣活動。充足的野營空間和設施也為家庭提供了完美的出行理由。

免費，無需預約，地址：647 S. King Rd, San Jose, CA 95116

聖荷西最大的谷倉Emma Prusch Farm Park。（取自農場官網）
聖荷西最大的谷倉Emma Prusch Farm Park。（取自農場官網）

五、Gilory Ostrich Farm

想看點不一樣的動物？羊駝、鴕鳥能不能滿足你的好奇心？加州最大的鴕鳥農場位於灣區南部的吉爾洛。那裡的工作人員告訴小編，餵鴕鳥要用專門的投餵工具（一個藍色的鏟子），因為鴕鳥的眼睛比大腦還要大，如果用手餵，鴕鳥可能以為你的手也能吃。

加州最大的鴕鳥農場位於灣區南部的吉爾洛。（記者王子涵/攝影）
加州最大的鴕鳥農場位於灣區南部的吉爾洛。（記者王子涵/攝影）

這裡是私人農場，所以要提前預約，門票19元，地址: 5560 Pacheco Pass Hwy, Gilroy, CA 95020

孩子們沉浸在與小動物的親暱互動中。（取自農場官網）
孩子們沉浸在與小動物的親暱互動中。（取自農場官網）
孩子們沉浸在與小動物的親暱互動中。（取自農場官網）
孩子們沉浸在與小動物的親暱互動中。（取自農場官網）

加州 灣區 樂園

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