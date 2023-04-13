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刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

記者劉先進、李怡╱舊金山即時報導
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）
舊金山科技高管鮑勃·李被謀殺。（取自鮑勃·李的推特）

服務中小企業的金融平台Square公司前首席技術官、43歲的鮑勃·李（Bob Lee），4日凌晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。轄區為華埠的舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）表示，舊金山警局逮捕了一名與刺殺案有關的人員。

監獄紀錄顯示，38歲的Emeryville居民莫梅尼（Nima Momeni）於13日上午9時19分因涉嫌謀殺而被收監。莫梅尼未能立即回復短信，他的語音信箱已滿。他之前描述自己是一名資訊技術顧問和企業家。在他的LinkedIn個人資料中，他是一家名為Expand IT的公司的IT顧問/企業家。據悉，他認識鮑勃·李。

佩斯金告訴NBC灣區電視台，顯然此次謀殺不是隨機行為，但沒有提供更多細節。警方預計將於13日下午時候舉行新聞發布會，提供更多細節。

阿拉米達縣法院的紀錄顯示，2011年，他被指控涉嫌銷售彈簧刀和駕照被吊銷，這兩項罪名都是輕罪。第二年，他對吊銷執照的指控不認罪，持刀的指控被駁回。他被判處10天監禁以及3年緩刑，罰款超過900元，並被命令銷毀刀具。

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）13日上午在推特上說，很感謝舊金山警察局的兇殺組和所有（參與的）警官......為將殺害鮑勃·李的兇手繩之以法所做的不懈努力，他們今天上午逮捕了一名嫌疑人。

麥德誠的選區包括林肯山主街300號街區。鮑勃·李在那裡被刺中胸部兩刀，當時在附近一個高層公寓街區，似乎發生了爭吵。

13日中午12時30分，舊金山市長布里德、檢察長謝安宜與警察局長史考特將會對此事召開緊急記者會，屆時會公布更多相關逮捕細節。

舊金山 警察 駕照

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