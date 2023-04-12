快點更新續保！7成白卡參保者要更新個人訊息

加州醫療保健服務部提醒參保者登記更新加州白卡（Medi-Cal）醫保計畫的地址等資料。（取自州醫療保健服務部官方推特）

少數族裔媒體（EMS）、加州 非裔媒體（California Black Media）和加州醫療保健服務部（DHCS）12日聯合召開線上記者會。提醒參保者登記更新加州白卡 （Medi-Cal）醫保 計畫的地址等資料。州醫療保健服務部助理副總監黃盈嘉（音譯，Yingjia Huang）說，參保者更新資料的時間窗口，從今年4月到明年5月24日。大約30%的民眾，會自動續保，剩下的70%參保者，會被要求更新資料，以便該部門審核其是否符合白卡資格。

少數族裔媒體記者索拉吉（Sunita Sohrabji）說，從2023年4月起，加州有14個月的時間來審查1500萬加州白卡參保者的資格。因為新冠疫情暫停審查過程後，估計有200萬到300萬加州人可能會在這個鬆綁期離開白卡計畫。參保者要注意他們當地醫療辦公室的通知。若收到的信封是黃色的，需要提供更多資訊，須立即回應要求，以維持保險。

黃盈嘉說，從4月1日起，該部門將重啟加州白卡年度資格審查，這是正常健保更新過程，需要參保者向當地縣級白卡辦公室，更新包括地址、電話、電郵等在內的訊息。市民也可登錄KeepMediCalCoverage.org更新。許多MediCal成員有帳戶，也可登錄更新。 並非每個人都會在同一時間，需要重新確定是否符合白卡資格。參保者會有不同的續期時間。根據續保月份，他們有可能得到自動續保，收到一封來自縣級白卡辦公室的郵件，其中說明，祝賀白卡續保一年。若參保者沒有自動續保，將收到一個黃色信封，可在白卡網絡賬戶更新訊息。每個人的更新日期是不同的，從4月開始，持續到明年5月24日。「你須在到期日前完成更新。若沒有更新，可能失去白卡醫保。大約30%的民眾自動續保，剩下的70%參保者，須更新資料，以被審核是否符合白卡資格規定。」

非營利機構兒童夥伴關係（Children’s Partnership）執行阿爾瓦雷斯（Mayra Alvarez）說，1500萬加州人依靠白卡保險保障，其中有570萬為兒童，佔加州兒童數量一半以上。70%參保兒童為有色人種，白卡是社區許多人的生命線。在疫情中，聯邦發布公共衛生緊急醫療令前，2019年的聯邦公共衛生緊急醫療數據表明，7.5%的兒童在醫保中轉出和轉入，這意味著大約40萬名醫療兒童的保險空白。由於緊急醫療令的保護措施，比率從7.5％下降到1％以下，由於保護措施，讓34萬名兒童受到醫保保障。「當我們開始重新確定審核白卡資格時，估計230萬受益人可能失去醫保。相當於80萬至100萬兒童在加州失去醫保。」