勵琪提出恢復驅逐令時間表：最快5月不交租金或被驅逐

勵琪向公眾介紹，四個月的過渡期時間表。（記者/張曼琳截屏）

大批屋崙 市的房東 11日下午在屋崙市府前集會，要求取消暫停驅逐令，並湧入當日下午4時市議會的屋崙社區與經濟發展委員會。有上百人在現場或線上對該議題發表意見，更有支持即刻取消暫停驅逐令的人士多次打斷市議會主席勵琪的發言，以表示不滿。

市議會主席勵琪和市議會副主席卡布（Dan Kalb）提出的一項擬議條例，致力以緩衝期的方式並列出了具體時間表，希望以循序漸進的方式取消暫停驅逐令。

如果條例獲批，將逐步取消暫停驅逐令，在5月到8月底逐步恢復某些驅逐令，並在9月1日取消暫停驅逐令。該條例還試圖做出一些改變，以加強屋崙市現有的正當驅逐理由的保護。阿拉米達縣的暫停驅逐令將於本月29日到期。與許多城市一樣，自2020年3月新冠疫情流行以來，屋崙市已經暫停租客驅逐令。

在11日的屋崙社區與經濟發展委員會中，勵琪向公眾介紹，四個月過渡期時間表，在5月至8月期間，包括租客拒絕支付租金 等某些類型的驅逐令將被允許，在9月1日該市會取消暫停驅逐令，勵琪強調：「這四個月的過渡期意味著我們可以進行強有力的外展和教育，以確保人們了解法律的變化並可以獲得他們需要的法律服務。」在明年7月1日，加租禁令將被取消。

她還表示，市議會有權修改正當驅逐理由條例，以增加對房東驅逐權的限制，列如租客所欠的房租如果小於市場利率一個月，將不會被驅逐。

儘管驅逐令在疫情期間被叫停，但「允許了兩種類型的驅逐」勵琪指出，一種為解決迫在眉睫的健康和安全威脅，以及在房東決定在未來十年從租賃市場中撤出的前提下可以驅逐租客。同時，該市對滯納金和加租發佈禁令。

勵琪表示，在新冠疫情前，公開租金調整委員會每年收到4000至6000張驅逐通知，而在大流行期間這一數字下降至800。她還留意到自 2018年以來，收到驅逐通知最多的郵編，包括她所代表的第二區，以及西屋崙區和果谷區。因此，她擔心過快取消暫停驅逐令，將給上述的弱勢社區帶來嚴重影響。