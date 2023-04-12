加州研究：死於營養不良案例 近年來居然倍增

疫情帶來的封鎖與不變，或許也造成弱勢群體取得食物的阻礙，加重營養不良導致死亡的情況。（記者李榮／攝影）

在富裕的美國社會中，竟然有許多人的死因是營養不良，特別是長者因營養不良導致死亡的情況最常見。事實上，越來越多加州 長者死於營養不良的趨勢已持續多年，但右因新冠大流行疫情 帶來的封鎖，進一步加劇情況。

根據加州公共衛生局的死亡證明數據顯示，近幾年來營養不良造成死亡的人數增加了一倍多，從2018年大約650人增加到2022年約1400人。聯邦疾病控制及預防中心更表示，全國也出現相同趨勢，營養不良死亡人數近年來翻增一倍多，從2018年約9300人增至2022年約2萬500人。

「凱薩健康新聞」（KHN）指出，營養不良在老年人中特別常見，尤其是生病、低收入、無法出門等原因，造成難以穩定獲得健康食品或醫療服務。死亡的原因可能是「吃得不夠」，也可能是由於「不良的飲食習慣」造成營養不良。去年加州因營養不良而死亡的人中，大多數是85歲以上的高齡長者。

專家認為，政府因應新冠肺炎採取的封鎖措施，可能進一步造成人們獲得健康食品的管道中斷。由於長者死於新冠肺炎的機率最高，衛生官員在先前防疫 時，鼓勵長者盡量減少自己與可能染疫者接觸的機會。

也就是說，新冠大流行的封鎖措施，阻礙了為老年人提供食物的安全網計畫。例如，當時許多成人日託中心都暫時關閉，使老年人失去作為取代照護的白天前往活動的場所。

隨著疫情緩解，去年時封鎖措施陸續取消。但儘管防疫的鬆綁，營養不良死亡人數仍然在上升。衛生專家研判，這個趨勢的持續存在可能與一些高齡長者仍「繼續與世隔絕有關」。

凱薩健康新聞指出，雖然在疫情期間加州營養不良死亡人數激增，但其實並不只是跟疫情有關係，因為過去多年來營養不良導致死亡的趨勢一直在增加。專家表示，導致增長的部分原因也或許是人口的整體老齡化。人口普查數據顯示，加州共有約67萬8000名85歲以上的居民，人口數從2000年到2021年增加了大約59%。

值得注意的是，去年加州85歲以上的居民，幾乎佔全州營養不良死亡人數的五分之三。其中95歲以上的高齡人士更幾佔營養不良死亡人數的五分之一，但只有大約七百分之一的加州人屬於該年齡群體。

除了新冠疫情封鎖措施和人口老齡化之外，還有更多因素可能導致老年人營養不良比例急劇上升。在2013年左右，加州85歲以上居民的每10萬人營養不良死亡率急劇上升，到了2019年躍升五倍之多，並在疫情期間再翻增一倍。

報告指出，從2020年到2022年，加州老年人營養不良死亡率最高的是鄉間或半鄉間地區，包括萊克（Lake）、默賽（Merced）、布特（Butte）、圖羅姆尼（Tuolumne）和塞特（Sutter）等縣。而在大型都會縣中，則以沙加緬度縣的65歲以上長者營養不良死亡率最高。