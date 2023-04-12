電子煙巨頭JUUL被指虛假廣告 加州達成史上最大和解

加州總檢察長邦塔（Bonta today）12日宣布，與電子香煙製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. 達成價值4.62億元、涉及7州的和解協議。（記者劉先進 ／攝影）

加州 總檢察長邦塔（Bonta today）12日宣布，與電子香煙製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. 達成價值4.62億元、涉及7州的和解協議，該和解協議解決包括司法部 、洛杉磯 縣地檢長辦公室、洛杉磯縣等提起的訴訟，指控JUUL透過廣告和促銷活動針對年輕人，違反州法律。

在4.62億元和解金額中，加州將獲得總計1.758億元，這是迄今為止與JUUL達成的所有州級和解中最高的金額。這筆錢將幫助加州資助與電子煙有關的研究、教育和執法工作。根據協議條款，JUUL還將被禁止針對青少年進行廣告和促銷。

邦塔聲明指出，吸煙仍然是美國頭號可預防殺手，每年造成48萬多人死亡。研究表明，許多JUUL用戶繼續吸食香煙，而那些不可能有風險開始吸食香煙的兒童，也因使用含有尼古丁的電子煙而開始吸食。隨著2010年代末年輕人吸食電子煙的人數激增，JUUL憑藉其高度成癮的產品和吸引人的口味，與青少年電子煙的流行聯繫在一起。研究人員調查了JUUL在2017年至2019年期間的銷售情況，在其產品流行的高峰期，發現其增長主要是由21歲以下的用戶推動的。

2019年11月司法部、洛杉磯縣地區檢察官辦公室和洛杉磯縣起訴了JUUL，稱其違反了多項加州法律法規，包括關於未成年人隱私權、不公平競爭和虛假廣告的法律法規。

JUUL官網發布聲明指出，與七個州的檢察長達成的這項和解，代表了他們為解決公司過去的問題所做的持續承諾的另一個關鍵部分。該協議的條款與之前的和解一樣，為進一步打擊未成年人使用和制定戒煙計畫提供了財政資源，「並反映了我們目前的商業慣例，這些慣例是我們在2019年秋季在全公司範圍內調整的一部分。自那時起，根據全國青少年煙草調查，未成年使用JUUL產品的情況已下降95%。」