我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

一洲焦點／國防洩密不妙、馬克宏被圍剿 法艦過台海峽

電子煙巨頭JUUL被指虛假廣告 加州達成史上最大和解

記者劉先進／屋崙即時報導
加州總檢察長邦塔（Bonta today）12日宣布，與電子香煙製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. 達成價值4.62億元、涉及7州的和解協議。（記者劉先進 ／攝影）
加州總檢察長邦塔（Bonta today）12日宣布，與電子香煙製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. 達成價值4.62億元、涉及7州的和解協議。（記者劉先進 ／攝影）

加州總檢察長邦塔（Bonta today）12日宣布，與電子香煙製造商巨頭JUUL, Labs, Inc. 達成價值4.62億元、涉及7州的和解協議，該和解協議解決包括司法部洛杉磯縣地檢長辦公室、洛杉磯縣等提起的訴訟，指控JUUL透過廣告和促銷活動針對年輕人，違反州法律。

在4.62億元和解金額中，加州將獲得總計1.758億元，這是迄今為止與JUUL達成的所有州級和解中最高的金額。這筆錢將幫助加州資助與電子煙有關的研究、教育和執法工作。根據協議條款，JUUL還將被禁止針對青少年進行廣告和促銷。

邦塔聲明指出，吸煙仍然是美國頭號可預防殺手，每年造成48萬多人死亡。研究表明，許多JUUL用戶繼續吸食香煙，而那些不可能有風險開始吸食香煙的兒童，也因使用含有尼古丁的電子煙而開始吸食。隨著2010年代末年輕人吸食電子煙的人數激增，JUUL憑藉其高度成癮的產品和吸引人的口味，與青少年電子煙的流行聯繫在一起。研究人員調查了JUUL在2017年至2019年期間的銷售情況，在其產品流行的高峰期，發現其增長主要是由21歲以下的用戶推動的。

2019年11月司法部、洛杉磯縣地區檢察官辦公室和洛杉磯縣起訴了JUUL，稱其違反了多項加州法律法規，包括關於未成年人隱私權、不公平競爭和虛假廣告的法律法規。

JUUL官網發布聲明指出，與七個州的檢察長達成的這項和解，代表了他們為解決公司過去的問題所做的持續承諾的另一個關鍵部分。該協議的條款與之前的和解一樣，為進一步打擊未成年人使用和制定戒煙計畫提供了財政資源，「並反映了我們目前的商業慣例，這些慣例是我們在2019年秋季在全公司範圍內調整的一部分。自那時起，根據全國青少年煙草調查，未成年使用JUUL產品的情況已下降95%。」

加州 洛杉磯 司法部

上一則

華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

延伸閱讀

因女兒服芬太尼去世 她在加州推動防止學子嗑藥法案

因女兒服芬太尼去世 她在加州推動防止學子嗑藥法案
哈利將出席英王加冕典禮 梅根與孩子則留美家中

哈利將出席英王加冕典禮 梅根與孩子則留美家中
揭開加州6家地下酒吧神祕面紗

揭開加州6家地下酒吧神祕面紗
范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職

范士丹頻缺席參院投票 民主黨人籲辭職
好市多在加州突停售房險、車險 惹議

好市多在加州突停售房險、車險 惹議

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08
10屆自由車世界及全美冠軍鮑伊斯4日在舊金山普里席狄歐國家公園騎車時遭遇車禍。（取材自facebook.com/ejboyes）

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

2023-04-08 08:11
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡／攝影）

Cash App創辦人金山街頭遇刺亡 事發地距Google僅3分鐘

2023-04-06 02:19

超人氣

更多 >
台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡
「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它

「美新」法學院最新排名 喊退的名校都上榜…第1仍是它
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住