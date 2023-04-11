前國防部高官：解放軍武統台灣 美國出手有4理由

前美國國防部負責印度洋太平洋地區安全事務的助理部長薛瑞福(Randall Schriver)表示，若解放軍武統攻打台灣，美國出手防禦，有四大理由。（本報記者 ／攝影）

台灣總統蔡英文過境美國後，中國大陸舉行三天環台軍演，台海局勢起伏不定。前美國國防部負責印度 洋太平洋地區安全事務的助理部長薛瑞福（Randall Schriver），10日晚間在柏克萊加大國際研究所舉行演講，題為「防禦台灣的論據」。他表示，若解放軍武統攻打台灣，美國出手防禦，有四大理由。依據台灣關係法 案，美國有義務防禦台灣。且台灣是美國重要貿易夥伴，不少半導體在當地製造；台灣海峽是戰略要地；另外，台灣是優秀的國際公民，與美國志同道合。

薛瑞福說，1979年，當美國與中華民國斷絕關係以承認北京時，國會通過「台灣關係法」。在法律的某些層面，使之成為對台灣非常強有力的承諾的基礎。美國被授權，而非選擇或政策建議，有義務為台灣提供武器或為台灣提供防禦性的角色。「我們有義務在國家指揮機構的要求下，保持抵抗武力的能力。這意味著印太司令部在任何時候都有一個防禦台灣的計畫在案。這是美國的法律義務。」

薛瑞福說，台灣有2300萬人口，是美國在世界上的第八大貿易夥伴。相比之下，印度13億人口，但只是美國第十大貿易夥伴。台灣是美國在全球範圍內第六大農產品的目的地。維州州長楊京（Glenn Youngkin）下個月要參加一個貿易訪問團拜訪台灣，主要是受農業利益驅動。

考慮到半導體質量問題，台灣也對美國利益攸關。在7納米以下，80%以上的半導體在台灣製造，其中一半由台積電製造。因為IBM不會推廣更多生產力。「半導體是一切的基礎，汽車、電器、電子和高端計算的基礎，也和日常息息相關。是基礎性的產業。我們應過問台灣的命運，因為涉及貿易問題。」

薛瑞福說，台灣海峽還是戰略要地。打開印度-太平洋地圖可看到，台灣是靠近中心的地方，對日本 人重要。日本人看重尖閣諸島，中國也看重這一島嶼，稱之為釣魚島。而尖閣諸島對菲律賓利益相關。

他表示，台灣向波蘭的烏克蘭難民捐贈救濟，援助西非，當菲律賓遭遇颶風和泥石流等自然災害時，也積極幫忙。「台灣是優秀的區域公民和國際公民，這種表現，是由對人權、自由和民主的興趣所驅動的。所有這些東西的組合，至關重要，值得美國努力捍衛。」