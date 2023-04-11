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阿茲海默協會：失智症照護者壓力大 憂鬱症患病率高

記者李榮／灣區即時報導
阿茲海默協會發現，有59%的失智症照護者表示，由於照護而感受到的情緒壓力為「高」或「非常高」。（取自阿茲海默協會）
阿茲海默協會發現，有59%的失智症照護者表示，由於照護而感受到的情緒壓力為「高」或「非常高」。（取自阿茲海默協會）

依據阿茲海默症協會發布的2023年事實和數據報告，美國共有670萬阿茲海默症患者，更有超過1100萬美國人為阿茲海默症或其他失智症患者提供無償的照護。由於照護工作，全國各地的照護人員都面臨著情感、身體和健康相關的重大挑戰。特別是在心理壓力方面，近六成的照顧者表示情緒壓力大，甚至有兩成的照顧者罹患了憂鬱症。

阿茲海默症協會每年都公布調查報告。依照2023年的報告顯示，加州阿茲海默症和失智症照護者的負擔再次增加。報告中顯示，2022年全州估計有超過137萬名失智症家庭照護者，提供了價值總價值442億美元、共1.8億小時無償照護。

統計還顯示，包括加州在內的全國照護者在照護過程中，面臨著重大的情感、身體和健康方面的挑戰。例如，失智症照護者患有慢性疾病的機率比非失智症照護者和一般大眾都要高，無論是中風、心臟病、糖尿病和癌症等的風險都更高。有超過六成的加州失智症照護者，患有至少一種慢性疾病。另外，相較於照護其他疾病的照護者，失智症照護者的憂鬱症患病率更高，有18.6%的照護者表示，自己患有憂鬱症。照顧者心理健康的問題需要重視。

事實上，協會發現，74%的失智症照護者在成為照顧者之後，對於自身健康狀況是「有些擔憂」或者「非常擔憂」。更有13.1%的照護者認為身體健康狀況「經常很差」。在全國範圍內，59%的失智症照護者表示，由於照護而感受到的情緒壓力為「高」或「非常高」，38%的照護者報告由於照護而感受到的身體壓力為「高」或「非常高」。

阿茲海默症協會今年度的華人論壇將於4月22日（周六）舉行，會中將簡報阿茲海默症的治療進展、照護準備等議題，並邀請照護者現場經驗分享。協會資深外展經理張珮寧指出，失智症相關的問題現今社會愈來愈嚴重的問題，因此阿茲海默協會固定提出事實與數據報告，並且也在論壇中，講者會從不同方面分享。還有講員會分享在協會學習到的正確的知識，並與在網路上錯誤的訊息做出比較。另外，也會介紹阿茲海默症協的服務，例如如何支持照護者減輕壓力、更好的照護患者等。

論壇講員包括：阿茲海默症協會全國總會董事曹知行、Denali Therapeutics資深醫療總監蔡孟鈞醫師、史丹福醫學院大眾參與研究組行政組長陳韋廷、美國家庭照護協會董事會成員陳蘭心，以及葉愛珠、毛小苓、嚴嘉安、潘海倫、莊友欽、勵頴等人。

華人阿茲海默症論壇日期 : 4月22日（周六）10時30分至12時30分。可上網登記：TINYURL.COM/2023CHINESEALZFORUM。詳情可聯繫張珮寧：[email protected]，電話：408-372-9943。

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