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荷姆斯在劫難逃 上訴期間也要坐牢

記者王子涵／聖荷西即時報導
法官要求，荷姆斯必須於本月末按期服刑。（記者王子涵/攝影）
法官要求，荷姆斯必須於本月末按期服刑。（記者王子涵/攝影）

矽谷惡血案已宣判近半年，其案件主角荷姆斯（Elizabeth Holmes）透過各種方式自己入獄的時間，尋求脫罪的可能。審理該案的大法官周一做出裁決，駁回她在上訴期間繼續保持人身自由的請求。

矽谷血液測試新創公司Theranos涉嫌詐欺投資者，經過數月的審判，創始人荷姆斯去年11月被控四項詐欺罪名成立，判處11年3個月的刑期。次月，荷姆斯要求在法院完成技術證據審核之前，維持她的人身自由。

法官達維拉（Edward Davila）10日裁決，無論上訴是否成功，都不會對荷姆斯的四項詐欺罪行帶來翻轉或重新審判，因此她必須於本月底按期服刑。

荷姆斯在上訴書中提到，技術的準確性和可靠性是她被定罪的核心。達維拉則指出，荷姆斯對投資者的詐欺行為遠不止於技術問題。

荷姆斯定於本月底開始服刑，但她極大可能會要求保釋。達維拉表示，他不認為荷姆斯可能會逃跑或危及社區安全。

荷姆斯曾在1月購買去往墨西哥的機票，檢察官認為荷姆斯有逃跑的意圖。達維拉也告誡荷姆斯，其行為是「不理智的」，但她相信這並不是一次逃亡之旅。

荷姆斯的合作夥伴暨Theranos執行長巴爾瓦尼（Sunny Balwani）被判處12年11個月的監禁，他在本月初也輸掉上訴審判，他被定於本月20日服刑。

荷姆斯 詐欺 投資

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