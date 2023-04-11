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北加青商會當月老 媒合四對佳偶

記者江碩涵／灣區即時報導
金山灣區僑教中心主任莊雅淑推廣i僑卡，也鼓勵僑青多參加中心活動。（主辦單位提供）
金山灣區僑教中心主任莊雅淑推廣i僑卡，也鼓勵僑青多參加中心活動。（主辦單位提供）

加州台灣青商會聯合矽谷月老本月8日下午在金山灣區僑教中心舉辦「Are you my last one?」聯誼活動，去年的聯誼活動受到廣大迴響，今年因應會員需求，由青商會及矽谷月老共同策畫，熱身活動後，參與的矽谷地區青年互相介紹認識，再一對一交流彼此背景、興趣，透過遊戲增進友誼，活潑的內容吸引40位僑胞青年參與。

矽谷月老創辦人洪輝舜表示，這次活動主要服務灣區單身男女，不過舉辦實體活動最大的困難，就是男女性參與者的比率不均，男性一開始活動票就售罄了，但女性直到最後才湊齊人數，不過最後還是成功撮合出四對互有好感的約會對象。洪輝舜表示，不管撮合成功與否，希望未來能有更多好消息。

其中一位參與快速聯誼的女性表示，實體聯誼比網路滑手機更能認識人，尤其在女性比率占多數的工作環境下，很難有機會認識到其他單身男性朋友，透過實體活動也能快速認識其他人，拓展自己交友圈，尤其這次活動安排了七分鐘快速交談，時間長度剛好，又能拉出跟其他桌的隱私空間，主辦方設計活動相當貼心。

北加州青商會長范振崴表示，希望幫助更多台灣人有機會在活動中互相認識，找到合適的另一半，也希望青商會能繼續在僑教中心舉辦活動，讓更多年輕人認識中心及僑委會。他表示，歡迎更多灣區青年加入青商會，認識前輩先進，增進閱歷。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，希望藉此機會讓在地青年對中心與僑委會有更多的認識與了解，並鼓勵在場僑青踴躍報名，參加青商潛力之星。莊雅淑同時也對僑青宣導i僑卡的優惠內容，希望僑青可以利用中心服務，踴躍參與僑教中心的各種活動。

在主辦單位活動安排下，與會者透過相互介紹認識及破冰等團康活動，從陌生到熟悉，增進彼此友誼，也因此讓單身男女有機會結交到更多異性朋友。「矽谷月老」4月另兩場聯誼活動皆已額滿，5月12日「矽谷紐約雙城連線」尚可報名，連結紐約與矽谷的單身朋友互相認識。

快速聯誼活動由青商會與矽谷月老共同舉辦，吸引40位單身台灣青年加入活動。（主辦單...
快速聯誼活動由青商會與矽谷月老共同舉辦，吸引40位單身台灣青年加入活動。（主辦單位提供）

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