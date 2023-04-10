我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快收藏… 南加2「小眾」賞花祕境 免費還不用人擠人

軍事機密文件外洩 國防部：構成嚴重國安風險

舊金山無人駕駛汽車因追尾巴士被召回

記者李怡 / 舊金山即時報導
Cruise無人車已經在舊金山提供夜間出租車服務。（Cruise官網）
Cruise無人車已經在舊金山提供夜間出租車服務。（Cruise官網）

舊金山矽谷被譽為是全球的科技中心，多數創新的科技技術都會先在這裡試點研發，之後再面向世界。對於舊金山市民，早在兩三年前，就看到路上行駛的無人駕駛汽車在進行數據採集，還有市民於近期體驗乘坐已經投入使用的無人駕駛計程車。但近期發生的一起無人駕駛汽車追尾MUNI公交車的事故，可能會改變無人車投入市場使用的進度。

「舊金山紀事報」報道，舊金山市無人駕駛汽車公司Cruise的一輛無人車，上月發生追尾MUNI公交車事故，無人員傷亡。經此公司調查發現，原因是車輛系統軟體漏洞所致。汽車公司自行召回300輛無人駕駛汽車，更新車輛系統軟體，以確保類似事件不再發生。

資料顯示，由2022年5至12月，舊金山交通局記錄了至少92起無人車造成的交通問題的記錄，包括妨礙交通、巴士及輕鐵運作及阻礙行人通道等事件。

Cruise執行官沃格(Kyle Vogt)表示，涉事無人車當時以時速10哩行駛，事故造成無人車前擋泥板損壞。沃格強調，每起意外都值得引起公司的重視和謹慎研究。

舊金山市交通官員就無人車潛在的危險向州級監管人員發出警告，並稱Cruise近期曾發生多起意外，如3月21日，因暴風吹倒大樹，企李街(Clay Street)與Jones街路段進行了封鎖。但兩輛Cruise無人車穿越封鎖線，並穿過倒塌的電線。 1月22日另一輛無人車直奔火災現場，最終是消防員打破車窗令其停下。

舊金山 汽車 矽谷

上一則

880公路五歲女童遭流彈擊斃 警逮三嫌

延伸閱讀

金山天氣晴好 櫻花節吸引數萬遊客

金山天氣晴好 櫻花節吸引數萬遊客
治安惡化 金山市議員殷嘉立：每天都有民眾來信籲改善

治安惡化 金山市議員殷嘉立：每天都有民眾來信籲改善
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
Cash App創辦人命案 警方：已掌握線索

Cash App創辦人命案 警方：已掌握線索
財務報告：舊金山民選官員高層 僅1/4租屋 包括布里德

財務報告：舊金山民選官員高層 僅1/4租屋 包括布里德

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
「賽拉嗪」（xylazine）會導致步履蹣跚、失去方向，甚至身上出現大型傷口，宛如殭屍。（取自推特）

「殭屍毒品」燒到矽谷 南灣出現第一宗死亡案

2023-04-03 16:39
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)最近舉行名為「針對亞裔社區的詐騙」現象討論會。（記者劉先進／攝影）

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

2023-04-03 02:13
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%
「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生