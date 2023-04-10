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880公路五歲女童遭流彈擊斃 警逮三嫌

記者李榮／灣區即時報導
聖他克魯茲警方逮捕三嫌，可能涉及880公路槍擊案。（警方提供）
聖他克魯茲警方逮捕三嫌，可能涉及880公路槍擊案。（警方提供）

北加灣區復活節周末再度發生高速公路槍擊案，一名五歲的女童與父母駕車於880公路南下前往密爾比達一間餐廳參加生日派對時，遭流彈擊中而身亡。聖他克拉拉警方表示，已經逮捕了三名嫌疑人，可能與該案有關。

該起槍擊案是發生在8日（周六）晚間6時40分許，5歲的克里索斯托莫（Eliyanah Crisostomo）當時正與父母開車經過880公路接近Dixon Landing路段。那時一家人正準備前往密爾比達的Outback牛排館參加家族朋友的生日派對，沒想到遭遇橫禍，小女孩中槍後30秒內就死亡。雖然救護人員將中槍的女童送至醫院搶救，但依然回天乏術。

依據朋友替小女孩一家人設立的GoFundMe籌款網站上描述指出，克里索斯托莫還差兩周，也就是在4月21日時就要過6歲的生日。克里索斯托莫是個「熱愛生活、樂於助人的小女孩，與她的三個兄弟姐妹關係密切，喜歡的節日是復活節。」

警方表示，在當日槍擊案發生之後，聖他克魯斯警方在看到有人從窗戶扔出一把手槍，警方便上前攔停了該輛汽車。在加州高速公路警察局與鄰近的斯科茨谷（Scotts Valley）警方的協助下，執法人員拘留了三名「可能與高速公路槍擊命案事件有關」的人。

根據了解，目前這三人現在被拘留佛利蒙。警方初步調查認為，這宗高速公路槍擊事件應該與幫派之間的糾紛有關，而一位與警方關係密切的密爾比達民代則向主流媒體透露，被拘留的疑犯還可能涉及當日在佛利蒙的另一宗槍擊案件。

槍擊 密爾比達 復活節

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