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華裔男童高速路被射殺 市民呼籲正義 要求罷免地檢長

記者劉先進╱屋崙即時報導
包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23歲華裔男童Jasper Wu爭取正義。憤怒的示威者，還喊出罷免官善貞的口號。（記者劉先進╱攝影）
包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23歲華裔男童Jasper Wu爭取正義。憤怒的示威者，還喊出罷免官善貞的口號。（記者劉先進╱攝影）

包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23歲華裔男童Jasper Wu爭取正義，希望兇手和暴力罪犯收到最高刑期。加入所有量刑增強功能，對於屢次犯罪者，增加指控，並且執行三振出局法。不讓罪犯獲得自動緩刑資格。現場憤怒的示威者，還喊出罷免官善貞的口號。

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、市議員邵陽等也出席活動。

官善貞上任後頗受爭議。根據舊金山紀事報的報導，官善貞已指示檢察官為被指控犯罪的人尋求最低的規定刑期，並盡可能地提供緩刑。

活動組織者余英華（Bob Yee）表示，此前嫌疑人羅格伍德（Delonzo Logwood）被指控犯有三項謀殺罪。然而，官善貞提出的認罪協議移除了兩項謀殺罪，並將可能的最高刑期從75年降至15年。此外，官善貞正在尋求取消主審該案的法官麥卡農（ Mark McCannon ）審理與她的機構有關的任何刑事事項的資格。「雖然她聲稱不會取消針對嫌犯的加重指控，但我知道她正在做什麼，她說了什麼不重要。」

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮，現場也宣讀了Jasper的媽媽安笑笑的聲明。聲明說，他看完羅格伍德的新聞後，非常擔心害怕Jasper的案件走向這個方向，「我們應該制止這類事件發生，不能讓另一個家庭遭遇同樣的痛，只有犯人得到嚴懲，他們才能認知法律的嚴重性。在公路上開槍殺人，他們眼裏還會有法律嗎？他們是慣犯，一直在犯罪。我依舊很擔心，如果把他們釋放出來不能重判，我們怎麼保障行駛在高速路上車內嬰兒的安全？一個可愛的生命就這樣離開，作為一位媽媽，如今不能幫我的孩子看到罪犯受到最高法律的嚴懲，我不能接受，不能原諒。」

官善貞在給媒體的聲明中說，地檢長辦公室尚未就Jasper謀殺案的指控作出任何決定。「我們上周直接將這一資訊告訴了Jasper的父母。我們將繼續審查此案，並將直接根據證據做出決定。對於這一可怕的罪行，我們的心一直牽掛著這個家庭和整個社區。在此案通過司法系統進行的過程中，我們將保持透明。」

包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Pr...
包括大量華裔在內的各族裔民眾，10日在阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室門口舉行聚會抗議，呼籲為在高速路上遭流彈射殺的23歲華裔男童Jasper Wu爭取正義。憤怒的示威者，還喊出罷免官善貞的口號。（記者劉先進╱攝影）

華裔 舊金山 罷免

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