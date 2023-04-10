又一兒童在舊金山灣區高速路上被流彈擊斃

據 CHP 稱，本周六晚，一名5歲女童與父母開車在弗里蒙特 880 號州際公路上被流彈擊斃。（Getty Image）

據加州 公路巡邏隊（CHP） 稱，8日（周六）晚，一名五歲女童和她的父母駕駛私家車時在舊金山 灣區東灣近佛利蒙 880 號州際公路上被流彈擊中，不幸身亡。女孩姓名已確認是 Eliyanah Crisostomo，具體個人信息尚未披露。

官員透露，目前還沒有找到嫌疑人，正在調查槍擊事件的原因。當天高速公路封閉了幾小時，以進行案件調查和證據蒐集。

周六下午 6 點 40 分左右，Eliyanah和她的家人正沿著 I-880 州際公路向南行駛時，在東灣近佛利蒙時，女童被流彈擊斃。呼叫救護車，女孩被送往醫院搶救無效後身亡。

據舊金山「紀事報」稱，目前社會愛心人士，已在網絡上發起為女孩父母的籌款儀式。在為女孩的父母舉辦的籌款活動中，一位朋友說，這家人正前往密爾比達一家餐廳參加生日晚宴的路上，女童遭流彈襲擊致死。她將在兩周後迎來6六歲生日。網站上對 Eliyanah 的描述是「熱愛生活、樂於助人的小女孩，與她的三個兄弟姐妹關係密切，喜歡的節日是復活節。」

I-880 州際公路近年來遭流彈襲擊的悲劇頻發，同樣遭遇發生在2021年11月6日不足兩歲的華裔 兒童Jasper Wu，在880公路近屋崙路段慘遭流彈擊中，不幸身亡，震驚社區。 三名被捕的涉案嫌犯應該面對多項重罪起訴。但是，今年初上任的阿拉米達縣新地檢長官善貞（Pamela Price）因其司法理念，及近期針對案件的言論飽受爭議，Jasper Wu父母和不少華裔社區人士均對該案嫌犯或許不會被控最高刑罰表示擔憂。