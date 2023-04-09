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勇士三分彈轟垮拓荒者 鎖定季後賽席位

記者劉先進╱舊金山即時報導
湯普森三分為聯盟最多，也是NBA歷史上第三位單賽季命中 300 個三分球的球員。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森三分為聯盟最多，也是NBA歷史上第三位單賽季命中 300 個三分球的球員。（記者劉先進 ／攝影）

例行賽收官戰，衛冕冠軍金州勇士9日客場以157比101狂勝缺兵少將的波特蘭拓荒者，戰績西區第六，避免附加賽，鎖定季後賽席位。首輪將對陣打破魔咒、17年來首次征戰季後賽的沙加緬度國王。勇士在首節就以摧枯拉朽的三分進攻，將拓荒者打垮。首節狂轟12個三分，打出55比27的衝擊波。比賽早早失去懸念。55分為NBA首節得分新紀錄，在NBA歷史單節得分榜單上並列第四。

今年西區並未有絕對強隊，戰績排名第五到第十的勝場差很小。在賽前，季後賽對位還未確定。且情況頗為複雜，若勇士輸球，甚至可能掉進附加賽。只有贏球，才能鎖定前六。為避免比賽打默契球，NBA將不少膠著的最後一場時間，全部定在美西12時30分。

湯普森在首節三分8中5砍下17分，波爾三分5中4得到12分，柯瑞8分。全場勇士49中27，投出55.1%的驚人命中率。反觀拓荒者，因為失去進軍季後賽的希望，輪休里拉德（Damian Lillard）等主力，進攻乏力，三分35中9，命中率僅25.7%。

勇士六人上雙，柯瑞26分，波爾21分，莫迪25分，迪文森佐10分。格林9分3籃板4助攻，湯普森20分，賽季投進301個三分，為聯盟最多，也是NBA歷史上第三位單賽季命中 300 個三分球的球員。柯瑞單季4次投中300個三分。

勇士大勝拓荒者，洛杉磯快艇逆轉鳳凰城太陽，快艇又擁有對勇士的對陣優勢，所以排名第五，將在季後賽首輪對太陽。勇士將對陣青年禁衛軍、前勇士助理教頭布朗（Mike Brown）帶隊的國王。由於勇士戰績落後，自首輪都沒有主場優勢，季後賽揭幕戰將在國王主場舉行。

柯瑞傷愈復出後狀態越來越好。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞傷愈復出後狀態越來越好。（記者劉先進 ／攝影）
波爾得到21分。（記者劉先進 ／攝影）
波爾得到21分。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 季後賽 NBA

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