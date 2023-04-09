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北加金山華人藥房 4次被偷 損失30萬

記者劉先進╱屋崙即時報導
新屋崙藥房東主譚錦樹（Kam Tam）說，自從2020年屋崙華埠出現打砸搶以來，店鋪遭遇14次盜竊，今年4次被人試圖偷竊，損失30萬。（記者劉先進 ／攝影）
新屋崙藥房東主譚錦樹（Kam Tam）說，自從2020年屋崙華埠出現打砸搶以來，店鋪遭遇14次盜竊，今年4次被人試圖偷竊，損失30萬。（記者劉先進 ／攝影）

在北加屋崙（也譯奧克蘭）市長盛桃、警局大隊長伯奇（Clay Burch）與華埠商戶最近舉行的治安會議會上，新屋崙藥房東主譚錦樹（Kam Tam）說，自從2020年屋崙華埠出現打砸搶以來，店鋪遭遇14次盜竊，今年4次被人試圖偷竊，損失30萬。但只有一次警方過來，因為高清監控上顯示，竊賊有持槍。且這14次盜竊中，只有一個嫌犯被起訴。他希望警方能將商業盜竊的優先處理級別升級。而伯奇表示，考慮最近案件增多，警方已將該優先級別升級為最高的一級。

譚錦樹表示，藥房盡可能多的增強防禦措施，包括加固鐵門，升級報警系統，增加外部攝像頭等。但每次只能延遲竊賊破門，無法阻止。最近藥房四次被人試圖登堂入室，因花費太長時間破門，最終沒有進入。其中一次，如前文所說，攝像頭顯示竊賊帶槍，驚動警方。雖然如此，他的藥房要加固和修復，損失有30萬，保險也翻倍。這些竊賊明顯是針對藥房，他們破門而入，是為了尋找麻醉品和鎮定劑等藥品。根據法律規定，一旦響應藥物被偷，藥房要上報給地檢長辦公室。他也如實照做，也希望聯邦部門能處理類似案件。

譚錦樹表示，希望警方將商業盜竊的處理、出警級別增加一點，一旦出現盜竊，快速出動，「我的店鋪翻倍很好，已經延遲小偷進入有一段時間，（警方有時間趕過來）。」

伯奇表示，感謝譚錦樹的建議。從調度警力政策來看，商業盜竊通常被列為第二等級。而第一等級是涉及暴力犯罪、持槍犯罪或家庭暴力。這也是為何，新屋崙藥房監控發現持槍盜竊後，警方出動的原因。考慮商業盜竊有增加的趨勢，警方進一步決定在上個月加強調查調查，圍繞暴力犯罪和幫派暴力下功夫，目前，警方將商業盜竊的優先處理級別，升級為一級最高級。

屋崙市長盛桃（左）、警局大隊長伯奇（右）與華埠商戶最近舉行治安會議會，傾聽建議。...
屋崙市長盛桃（左）、警局大隊長伯奇（右）與華埠商戶最近舉行治安會議會，傾聽建議。（記者劉先進 ／攝影）
新屋崙藥房多次遭遇竊賊破門，圖為此前他們僱人加固鐵門。（記者劉先進 ／攝影）
新屋崙藥房多次遭遇竊賊破門，圖為此前他們僱人加固鐵門。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 暴力犯罪 華埠

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